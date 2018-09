Borrón y Champions nueva

No le den más vueltas. Lo que toca en estos momentos es hacer borrón y cuenta nueva y centrar todos nuestros esfuerzos en intentar conseguir un buen resultado ante la Juventus. La Champions League no es la Liga y este Valencia es capaz de todo. Si ha sido capaz de darnos una pequeña desilusión por un inicio de Liga francamente malo también es capaz de dar un puñetazo en la mesaante la Juve y sacar un resultado positivo. Yo voy a aplaudir y animar desde el minuto uno. Un resultado interesante ante la Juventus serviría como de prima extra para que este Valencia empiece a funcionar de nuevo como lo hacía la temporada anterior. Soy consciente de que tenemos un grupo de Champions francamente complicado con dos equipo que así, a priori, tienen todas las papeletas para ocupar las dos primera plazas de la liguilla. Pero yo espero ver sobre la hierba de Mestalla a un Valencia CF con ganas y con el orgullo de comenzar una competición que casi teníamos olvidada y que esta temporada supone una satisfacción enorme poder disputarla. Alemany fue cauto el otro día y dijo bien claro que la prioridad del Valencia este año reside en la Liga. Ahora bien, lo que no dijo es que un buen inicio de Champions puede despertar a todo el mundo de la siesta en que parece que está inmerso un Valencia que en teoría es superior en calidad, muy superior, al de la pasada campaña. Y yo quiero ver eso. Quiero ver un partidazo de Champions y disfrutar a lo bestia como hicimos en el pasado. Sin inventos y con ganas de creer en una competición especial y con morbo. Un buen resultado ante la Juventus nos pondría las pilas a todos.



Mestalla

Y Mestalla se merece algo así. El viejo coliseo se merece algo así. Y sí, vale, el envite es complicado y no da la impresión de que el Valencia CF sea favorito en el duelo. Lo normal para cualquier analista deportivo y futbolero es que los italianos se lo lleven, pero Mestalla no es normal, aquí han sucedido un montón de historias y todo puede volver a suceder. Espero ansioso el inicio del partido y le digo que sí a Alemany, primero pienso en la Liga, pero lo de la Juve tiene todo el morbo del mundo.



Estoy con la defensa

Lo confieso. La línea defensiva del Valencia me produce cierto temor. Ahora bien, me da igual lo que me produzca a partir de ahora mismo. Mi conclusión es clara. Estoy a muerte con esa línea juegue quien juegue contra la Juventus. Solo espero honestidad, trabajo y compromiso. Sí advierto que me produce cierto temor la zaga blanqui-blanqui (lo de blanquinegra lo dejo para otro temporada) pero voy a transformar ese temor en un apoyo constante y serio. La zaga tiene mi aplauso y mi compromiso juegue quien juegue y forme como forme. La escuadra italiana en su zona de vanguardia es realmente peligrosa y letal con futbolistas muy peligrosos. Y es por eso, por ese temor, por lo que pienso apoyar a la zaga desde el minuto 1 del partido...o más bien dede el minuto cero, cuando estén metidos en el vestuario. Y me da igual por quién apueste Marcelino. Con un línea defensiva fuerte y potente, concentrada por tanto, a la Juventus le costará mucho más intentar batir la portería de Neto. Y sí, ellos son muy buenos arriba, pero si defendemos con cabeza y profesionalidad tendremos mucho ganado. Y mi elección es clara, apoyo juegue quién juegue. Así sin más.



