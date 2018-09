Creo que ha llegado la hora de Guedes

El Valencia CF solo está a cuatro puntos del cuarto clasificado pero es evidente que es un consuelo de tontos. Cuatro partidos de liga no son suficientes para decir que el proyecto es un desastre o que el equipo no cumplirá los objetivos deportivos, pero dan para hacer un diagnóstico de lo que le pasa. Uno mira la clasificación y en ella no ve un problema pero si mira jugar al Valencia CF de Marcelino sí ve problemas. Que no juega a nada y que tiene demasiada prisa por solucionar los problemas futbolísticos derivados de no jugar a nada. Conclusión, el equipo se hace más previsible en ataque, el rival defiende más cómodo y la prisa deriva en ansiedad y eso es una especie de bola de nieve que se hace más grande conforme no llegan los resultados. Retomo algo que escribí hace unas semanas porque creo que sigue siendo pertinente: «Marcelino ha de ser capaz de manejarse en la frontera entre pedir intensidad y concentración a sus futbolistas y no generarles ansiedad por la necesidad de ganar». Y lo repito hoy porque el propio Marcelino habló de la maldita ansiedad en rueda de prensa. Sea como sea, lo de la ansiedad se soluciona con una victoria, por ello, si ante la Juventus juegan los mejores, estaremos más cerca de ella. Lo diré claramente, yo pondría a Guedes de titular y por la izquierda. No tengo ninguna duda. Me creo que todavía no esté para aguantar noventa minutos y menos teniendo en cuenta que su juego es peligroso en la medida en que es explosivo, es decir, tiene que hacer muchos cambios de ritmo, pero si eres el equipo rival y juega Guedes, te preocupas porque sabes que en una arrancada te la puede liar. Por otra parte, desde que terminó el partido ante el Betis le estoy dando vueltas a una cosa: si le ganamos a la Juventus haciendo un buen partido, siendo un equipo competitivo, apretando en cada duelo individual y corriendo mucho, lo celebraré como loco pero me enfadaré y diré eso de por qué no hemos puesto la misma intensidad en los partidos de Liga a pesar de que todos sabemos que todos los equipos y todos los jugadores van más en partidos como el de la Juventus. Pues bien, hoy prometo que si le ganamos a la Juventus lo celebraré y punto, solo faltaría que tengamos que pedir perdón por ganar. Por otra parte, tengamos en cuenta que empatar ante la Juventus es un buen resultado porque se trata de una liguilla, y porque también serviría para que el equipo gane en confianza. De hecho, estoy en un plan tan barato, que hasta veo bien que dejáramos la portería a cero ante el Betis. Barato...



Más opiniones de Carlos Bosch.