Escuchemos a Rafa Benítez

El Newcastle de Rafa Benítez es penúltimo en la Premier League con un solo punto en cinco partidos pero, igual que Marcelino con el Valencia CF, podemos estar seguros de que no tardará en encontrar la solución para salir del lío y volver a ser un equipo más competitivo. Los dos han demostrado a lo largo de su trayectoria saber perfectamente lo que tienen entre manos más allá de que, como todo el mundo, hay momentos de duda y sus decisiones también se pueden cuestionar.



Después de la última derrota, con el Arsenal de Emery, Rafa dejaba una reflexión muy interesante para sus jugadores que también vale salvando la distancia para los nuestros. «Obviamente, tenemos que comenzar a ganar pronto, porque eso nos dará más confianza, pero creo que los aficionados se dan cuenta de por qué estamos donde estamos y son lo suficientemente listos para saber que la mejor manera de avanzar es continuar apoyando al equipo. Si trabajamos duro los aficionados lo apreciarán, así que no creo que los jugadores tengan que preocuparse por la presión. Está muy claro, cuando estamos unidos, somos más fuertes. Es la única forma para nosotros». Poco más se puede añadir. Ante un partido como este, no hay presión. Solo hay que trabajar muy duro y apoyar.



Más opiniones de Julián Montoro