Ojo con esto. El Chiringuito: ¿Es fiable el VAR?

El sistema de videoarbitraje, el VAR, ya lleva implantado cuatro jornadas en la Liga española pero no por ello han terminado las polémicas arbitrales. Al contrario, sigue habiendo debate y concretamente varios puntos de debate.



Sí es cierto que la tecnología ha terminado con determinadas jugadas que son muy claras pero paralelamente han aparecido nuevos debates. Uno es cuándo ha de entrar el VAR a juzgar la jugada en cuestión. La norma dice que cuando sea en una jugada de gol pero siempre hay un margen para la interpretación, como sucedió en el gol anulado el pasado viernes al Rayo Vallecano en Huesca, que habría supuesto el 0-2 en un partido que terminó 0-1 para los madrileños.



También se deja al margen de la interpretación en jugadas como la que privó al Valencia CF de un penalti a favor ante el Espanyol en Cornellà cuando un defensa perico se lanzó al suelo para evitar el remate a gol de Santi Mina.

Pero sucede que ahora ha aparecido una nueva polémica que hasta ahora parecía impensable. Al menos es lo que queda en el aire tras la intervención de Nacho Tellado, un arquitecto que colabora en el programa de televisión El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol. Tellado lleva ya varias temporadas analizando al milímetro cada jugada polémica en el fútbol español y lo hace a través de un programa informático con diferentes perspectivas y ángulos. Es un programa informático que sobre el papel parece muy fiable con el matiz que no puede tomar decisiones en cuestión de segundos que es lo que se necesita en el fútbol en vivo para que el juego no esté detenido constantemente.



Pero en este caso, el programa informático de Nacho Tellado lo pone de manifiesto de una manera matemática es la posibilidad de que el VAR no sea exacto, y que falle en jugadas que son muy dudosas o están muy ajustadas. Para ello analizó un gol anulado al Sevilla ante el Getafe el pasado fin de semana en el Sánchez Pizjuán. El francés Ben Yedder marcó gol con el marcador 0-2 para los madrileños, el colegiado anuló el tanto y 0-2 fue el marcador final del choque.

Después de tomar como referencia el hombro del jugador del Sevilla para trazar un punto de fuga, la conclusión es que Ben Yedder está en posición legal por tan solo once centímetros y que por lo tanto el gol no debió ser anulado. Cierto que es muy difícil de medir en apenas segundos, pero sea como sea, el VAR está para impartir justicia y por lo tanto, la tecnología debería servir para despejar todas las dudas de una manera casi matemática, como sí sucede en las jugadas de línea de gol.





??¡LA QUE SE VA A LIAR!?? @naxotellado 'DESMONTA' el VAR y DESVELA en EXCLUSIVA que Ben Yedder estaba EN LÍNEA por 11CM en el GOL ANULADO ante el Getafe. pic.twitter.com/Blp7JhDdqZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 de septiembre de 2018