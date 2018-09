Esto es lo que piensa ahora Marcelino de Dani Parejo

Marcelino García Toral se mostró tranquilo a pesar de la derrota del Valencia CF frente a la Juventus de Turín en el estreno Champions. Esta fue su rueda de prensa posterior al partido:

¿Se avecinaba un partido más fácil con la expulsión de Cristiano?

Pensábamos que se iba a igualar, de hecho se igualó, pasamos a dominarlo, algo que no había sucedido hasta esos 27 minutos, habían generado tres ocasiones claras de gol. Una acción muy evitable en el minuto 45, vamos a una presión alta, no salen con mucha facilidad, se produce un centro lateral y hicimos un penalti.. Quedaban 45 minutos por delante, habíamos tenido llegadas con peligro, iniciamos el segundo tiempo bien pero luego llegó otra acción del rival en una conducción desde su área que nos atraviesa líneas y nos pitan un segundo penalti. tenemos que ser más intensos y parar ese tipo de jugadas. se nos ponen cero a dos y eso pone las cosas muy difíciles. Creo que tuvimos alguna ocasión de gol, ellos son un equipo muy experimentado, con defensas muy sólidos, y creo que ganaron justamente.

¿Qué le ha dicho a Cristiano?

¿Al equipo le cuesta mandar en los partidos en el mediocampo. ¿A Parejo lo ve insustituible?

El equipo se compone de todos los jugadores, no solo de uno. Es obvio que hay jugadores que la temporada pasada fueron elementos diferenciales que bien por lesión o diferentes circunstancias no están a su mejor nivel. Trabajaremos fuerte, muy fuerte, para recuperar ese mejor nivel. Creo que desde que hubo la expulsión pasamos a dominar, con Carlos en banda y con Wass en el centro. no creo que el cambio produjo un cambio radical en lo que es el juego, simplemente nosotros ya estábamos dominando. En cuanto a Dani, buscaremos que recupere su mejor nivel y si creemos que hay otro jugador que debe jugar pues lo haremos. Nosotros, con Dani a su mejor nivel somos mejor equipo.

Pasan los partidos y no se acaba de ver mejoría en el equipo.

Cada partido ha sido diferente, ante el Atleti jugamos un grandísimo partido y parecía que íbamos a luchar por el título. Es evidente que tenemos que mejorar como también tenemos una gran plantilla y estos jugadores trabajan muy bien. Las cosas no nos salen, no tenemos el acierto de car a portería rival, no generamos muchas ocasiones de gol, no ganamos duelos ofensivos... Solo conozco un camino, trabajar. Estoy casi seguro de que al final cumpliremos los objetivos realistas. La plantilla todavía no está preparada para competir de forma reiterada con equipos de este nivel.

¿Qué es lo que más le preocupa de este partido?

Es indudable que nosotros tenemos que defender mejor los centros laterales y más ante equipos que tienen precisión y llegada, también tenemos que tener más criterio y llegada con el balón. Trabajando lo conseguiremos. Eso en cuanto a hoy. Encajar un gol al final del primer tiempo y a los tres minutos del segundo nos perjudica. Contra equipos de este nivel tienes que jugar al 200% todos los minutos. En una situación favorable, y es obvio que el equipo cambió, supieron aprovechar muy bien nuestros errores.

¿No tiene la sensación que Soler desperdicia parte de sus virtudes en la banda?

Ya he contestado. Si veo que con Carlos funciona mejor el centro del campo del Valencia, lo pongo. Pero a mí no me vale un partido, no me valen 30 minutos. Es poco bagaje. Probamos entrenando... ha tenido en algunos momentos buenos y otros, digamos regular. Creo en la organización colectiva y que tengamos un plan de juego. En ese plan de juego intervienen los jugadores de banda, los puntas, los mediocentros... Vuelvo a insistir. La temporada pasada hubo jugadores muy importantes que este año o no están o no están en su mejor momento posible de forma. Trabajaremos para que ellos, con su buena actitud, lleguen a su mejor nivel y nosotros mejoremos como equipo. Tenemos capacidad y actitud. Tenemos que dar las gracias a la afición porque hoy nos ha apoyado, ha estado con nosotros desde el primer minuto, ha recibido dos mazazos en situación ventajosa y ha seguido apoyando. Soy optimista porque hay buena actitud y compromiso.

¿Quién es el sustituto natural de Parejo en la plantilla?

El que vaya marcando la propia competición y el rendimiento. Creo que Parejo a su mejor nivel no tiene sustituto para hacer el fútbol que hace.

¿Empieza a estar preocupado?

No. Pero sí que es verdad que esperaba un rendimiento mejor y de forma más contundente. De esta tenemos que salir.

¿Se ha planteado cambiar el sistema?

No, no es un problema de sistema. Ocho jugadores de diez eran los mismos de la temporada pasada en la alineación de hoy, con este sistema jugamos muy bien contra el Atlético y el Leverkusen . Es un problema de autoestima grande porque las victorias no llegan y los partidos se nos ponen en contra. No nos hemos puesto con el marcador a favor en estos cinco partidos oficiales y en tres no hemos conseguido gol. Es algo en lo que tenemos que insistir. Llegará un momento en que marcaremos goles porque tenemos capacidad suficiente. Nosotros trabajamos la organización con balón y sin balón. Si ahora, por unos resultados negativos, no podemos poner en duda lo que llevamos haciendo durante muchos meses y no va a expresar a sus jugadores dudas. Creemos en nuestro trabajo y creemos en cómo transmitirlo. Modificaremos los matices e intentaremos modificar la puesta en forma de los jugadores a nivel individual. Depende de los jugadores amparados en una idea colectiva. Cuatro semanas no van a modificar nuestra idea en absoluto. Si lo hago, sería muy mal profesional.

Ha dicho que Dani Parejo no tiene sustituto, suena irónico después de gastarse más de 100 millones de euros este verano en fichajes.

Para mí Dani a su mejor nivel no tiene sustituto. Y eso no es confeccionar mal la plantilla. La plantilla no da para todo y tenemos que potenciar otras posiciones. Podremos utilizar otro centrocampista y que el rendimiento del equipo sea bueno si. pero con su perfil, su capacidad y sus características no tenemos otro.

¿Teme que estos resultados comiencen a meterse en la cabeza de los jugadores?

Sin ninguna duda, ya nos está pasando. El qrupo cuando no gana se acelera, se apura, se precipita. Lo que más necesitamos para recuperar la confianza mental de los jugadores es una victoria.