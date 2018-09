Las claves del mal inicio del Valencia según Rodrigo y Marcelino

El post partido de la derrota ante la Juventus en Mestalla dio mucho de sí. Cinco partidos después, el Valencia CF sigue sin conseguir una sola victoria y es momento de buscar soluciones. El primer paso está en detectar el problema y Rodrigo, uno de los jugadores más autocríticos de la plantilla, hacía examen de conciencia en zona mixta: "Hay mucho que mejorar en la Champions y en LaLiga. Tenemos que dar un paso al frente como equipo. Tenemos que encajar el juego colectivo, tanto defensivo como ofensivo, nos salen muy fácil de la presión, tenemos muchas dificultades... En la segunda parte era muy difícil encontrar espacios, era casi un partido de balonmano, nos han puesto dos líneas de cuatro, intentábamos filtrar algún pase... Era difícil. Hay que seguir, tenemos que tener tranquilidad y ambición. No estamos en el mejor momento pero tenemos capacidad para levantarnos".

Marcelino se manifestó en la misma línea. Para el asturiano, el penalti del primer gol fue "evitable" y, justo después de esta reflexión, repitió palabra por palabra una frase anteriormente pronunciada por Rodrigo: "vamos a una presión alta pero nos salen con mucha facilidad". Curioso. El técnico admitió que las cosas "no salen, no tenemos el acierto de cara a portería rival, no generamos muchas ocasiones de gol, no ganamos duelos ofensivos... Y solo conozco un camino, trabajar. Estoy casi seguro de que al final cumpliremos los objetivos realistas". Y entonces aseveró: "la plantilla todavía no está preparada para competir de forma reiterada con equipos de este nivel". Del partido, lo que más le preocupa es que hay que "defender mejor los centros laterales y más ante equipos que tienen precisión y llegada, también tenemos que tener más criterio y llegada con el balón. Trabajando lo conseguiremos", apunta, y entiende que "encajar un gol al final del primer tiempo y a los tres minutos del segundo nos perjudica. Contra equipos de este nivel tienes que jugar al 200% todos los minutos".



Las bases, firmes

Marcelino no tiene problemas en reconocer que esperaba "un rendimiento mejor y de forma más contundente" y se conjura porque "de esta tenemos que salir". Sobre el efecto negativo de las derrotas y cómo puede afectar a la cabeza de los futbolistas, el asturiano no tiene dudas: "Ya nos está pasando. El grupo cuando no gana se acelera, se apura, se precipita. Lo que más necesitamos para recuperar la confianza mental de los jugadores es una victoria". Los resultados no llegan y comienzan a surgir las primeras preguntas. Que si Parejo debe ir al banquillo en favor de Carlos Soler, que si sería conveniente valorar un cambio de sistema... Marcelino lo tiene muy claro: "No es un problema de sistema. Ocho jugadores de diez eran los mismos de la temporada pasada en la alineación, con este sistema jugamos muy bien contra el Atlético y el Leverkusen . Es un problema de autoestima grande porque las victorias no llegan y los partidos se nos ponen en contra. No nos hemos puesto con el marcador a favor en estos cinco partidos oficiales y en tres no hemos conseguido gol. Es algo en lo que tenemos que insistir. Llegará un momento en que marcaremos goles porque tenemos capacidad suficiente. Nosotros trabajamos la organización con balón y sin balón. Si ahora, por unos resultados negativos, no podemos poner en duda lo que llevamos haciendo durante muchos meses y no va a expresar a sus jugadores dudas. Creemos en nuestro trabajo y en cómo transmitirlo. Modificaremos los matices e intentaremos modificar la puesta en forma de los jugadores a nivel individual. Depende de los jugadores amparados en una idea colectiva. Cuatro semanas no van a modificar nuestra idea en absoluto".