Se la juegan Guti... y Guerrero

Si el Castellón pierde este domingo (17:00 horas) contra el CD Alcoyano todo apunta a que Guti será destituido. Son dos partidos perdidos y todos los demás empatados lo que acumula el técnico desde su llegada y sólo la forma de competir le salva ahora mismo. El Castellón ha podido ganar todos los partidos que ha jugado con él en el banquillo, aunque no ha vencido en ninguno. Los ha competido todos. Los detalles no han favorecido y por eso se confía en que el equipo arranque a poco que cambie la fortuna mínimamente.

Ahora bien, quien parece que no va a tener escapatoria tampoco va a ser Juan Guerrero, director deportivo de confianza de Garrido y que se ha convertido en el blanco de todas las iras en Castalia. Guti, al final, llegó con la temporada ya empezada, pero la hinchada albinegra ya mostró en el último partido en casa su malestar con la confección de la plantilla e inclusos desde algunos sectores, con la decisión de prescindir en su día de Escobar.

Si el Castellón pierde —o no gana— ante el Alcoyano lo normal es que caiga Guti por pura presión, pero Guerrero quedará muy tocado también (Garrido no prescindirá de él) porque la grada va a pedir su cabeza. Garrido puso dinero, pero eso no le valdrá para acallar a Castalia. De momento los menos salpicados son Dealbert, Bruixola, Montesinos y los Hernández.