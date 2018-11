La rueda de prensa de Marcelino: Centenario, Murillo, fichajes, Rayo...

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, asegura que Murillo y ningún otro jugador de la plantilla ha pedido salir en enero. Además, el técnico confirmó la idea del club de acudir al mercado si se producen salidas. En cuanto al estado físico de los futbolistas para el Valencia-Rayo, Marcelino admite las molestias de hombres como Kondogbia, Guedes, Garay o Gabriel. Por último, hay un nuevo mensaje para Michy Batshuayi. "A mí me interesa que marque goles con el Valencia, no con la selección".



Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico del Valencia CF:

Antes del parón el equipo recibió muchas faltas. ¿Cómo están físicamente?

"Bien, ilusionados con volver a competir, pese a que será complicado el partido. Parece que puede ser fácil por ser el Rayo, pero no es así, queremos encadenar dos victorias en Liga, lograr la primera victoria en casa en esta competición. El rival no nos va a facilitar las cosas, ha sido difícil jugar contra el Rayo fuera de Vallecas. Respetamos al máximo a un equipo dinámico y atrevido, que ganó en Huesca, perdió por la mínima en el Metropolitano o complicó mucho las cosas en su estadio a Barça y Villarreal. Nosotros tenemos que ganar, la victoria es muy importante la para consumar la serie positiva de los últimos partidos"

¿Puede especificar porque van 19 convocados?

"Tenemos alguna ligera molestia, aunque esperamos que puedan jugar, los casos de Gabriel y Garay. Por eso llevamos un jugador más para esa parte de atrás"

¿Habrá continuidad con los últimos onces?

"Es posible que una parte alta sea participe mañana de inicio"

El martes el Valencia se juega en Turín el seguir vivo en Champions, ¿no es ese partido más importante para condicionar la alineación de este sábado?

"Nuestro inicio hace que el Rayo, que la Liga, sea más importante para nosotros. Además, venimos de un descanso, la mayoría, salvo Carlos Soler, no han acumulado partidos en una semana. Acabado este partido, pensaremos en el de la Juve, que también es muy importante, ahora queremos confirmarnos con una segunda victoria y la Juve vamos a considerarlo como secundario, lo prioritario es lo inmediato"

¿Le da la sensación de que el Valencia vive la temporada de su Centenario?

"La competición y nuestra situación, no esperada, nos obliga... Hace que uno se obsesione con esa situación del equipo, nos absorbe. El Centenario tiene sus actos, pero estamos al margen porque queremos competir, nos gustaría ser competitivos a lo largo de toda la temporada porque daría un valor mayor al momento del club. Es una obligación añadida hacer las cosas bien y tener al Valencia CF en el puesto que se merece por su historia"

Con los problemas de Garay y Gabriel no se entienden demasiado las ausencias de Murillo y Piccini en la lista.

"Creemos que ambos van a estar, Gabriel y Garay, llevamos un central como Vezo por la posibilidad de actuar de lateral y central. Piccini lleva poco más de una semana con el grupo, necesita una puesta en forma con más días y entrenamientos y ese es el motivo"

-Y Kondogbia, después de tantos kilómetros con su selección, se le ha visto con una venda, ¿cómo se encuentra?

"Él es uno de los que tiene problemas. antes de irse decidimos no correr riesgos por una sobrecarga en los abductores, ahora arrastra secuelas en en la rodilla del día del Young Boys. No es una lesión como tal, valoraremos mañana si juega o no, contamos con tres buenos mediocentros, más Soler y Wass que lo pueden hacer bien. Veremos qué dos de los tres inician el partido"

Rodrigo, un gol en 1200 minutos. ¿Qué le pasa?

"La temporada pasada tuve una respuesta similar. Confiamos en Rodrigo, creemos en su capacidad y talento y en su actitud. Es cuestión de que el gol entre, eso aumentará su confianza, determinación, improvisación... Rodrigo es importante sin el gol porque genera situaciones intermedias, da profundidad, es buen pasador y todo eso son acciones de gran utilidad... Los delanteros necesitan el gol, seguro que lo van a mostrar, lo creo por trayectoria y actitud diaria"

¿Piensa introducir a Batshuayi para aprovechar su dinámica con la selección?

"A mí me interesa que meta goles con el Valencia, no con su selección; a su vez, creo que es un refuerzo anímico el hacer goles con la selección. Con Michy es una cuestión de adaptación y rendimiento. Trato de tomar decisiones justas y en esa dinámica vamos a seguir, siempre facilitando el trabajo de todos, pero intentando tomar decisiones que sean lo mejor para el equipo"

¿Qué piensa del mercado de fichajes, han decidido ya si van a afrontarlo?

"Vengo manifestando la idea, será ingresar nuevos jugadores, si salen. Y la querencia de partir o irse depende de ellos, porque no estén a gusto con su situación. A partir de ahí, si parte de ellos, si en un diálogo correcto se considera que ninguna parte sale perjudicada, atenderemos y resolveremos de la mejor manera. Si no hay salidas, no valoramos entradas, estamos satisfechos con la actitud de los jugadores que forman la plantilla"

¿Ha experimentado un cambio en el ánimo tras las dos victorias?

"Las victorias dan alegría. Cuando el jugador no ve una identificación del trabajo en los resultados pierde alegría, pero si llegan victorias el estado de ánimo se modifica para bien... y más en ellos porque su trabajo es expuesto al publico, uno confía más en sí mismo, ha sido así en mi experiencia como jugador y entrenador. Necisitamos ganar, la afición ha demostrado que está con nostros, lo vimos así tres días después del Girona, como tuvo una respuesta formidable. Queremos jugar siendo agresivos, intensos, y transformar todo eso en la victoria para satisfacción de todos"

¿No es momento, quizá, de rotaciones y que no se desconecten hombres como Lato y Murillo?

"La constancia en el esfuerzo siempre tiene premio y la temporada es muy larga, vamos a cumplir el primer tercio, con más competiciones en un inicio por desarrollar, la Copa, esperemos que la Champions... Hay que estar en constante predisposición para estar disponible para el técnico. Yo les ayudo, pero es obvio que el que no juega no está a gusto, se siente peor a nivel anímico, pero saber salir de ahí es un argumento favorable para ellos, deben ser constantes. Nosotros ayudamos para que sigan trabajando, no hay ninguna queja con ninguno de ellos dos, sólo puedo agradecerles su actitud con los compañeros, cuerpo técnico, etc"

¿Le ha transmitido Murillo una voluntad de salir en enero?

"Murillo no me ha trasmitido nada en ese sentido, hablamos de presente, lo inmediato es lo mas importante para todos, para el Valencia. Ni Murillo ni ningún otro"

¿Sabe cómo evolucionan renovaciones como las de Parejo, Mina o Garay?

"Esos son tema de club, si se me pide opinión la doy, pero no estoy al tanto del día a día. Se valora y se decide, lo normal es que el Valencia quiera seguir con jugadores titulares y importantes mucho tiempo"

¿En qué punto físico está Guedes?

"Tras el partido con el Barça la lesión derivó en una descompensación en la zona pélvica, sigue un poco renquenate, si bien pensamos que disponible para mañana, analizaremos en las próximas horas"

¿Para usted Santi Mina es intocable?

"No hemos pensado en salidas. Si se produce una salida, por traspaso o porque alguien no está cómodo, se valorará. No hay decisiones, ni peticiones siquiera"

¿Qué le parece el adiós de Fernando Alonso a la F1?

" Se trata de la pérdida de un profesional enorme en un deporte en el que tampoco tenemos a ningún otro; una pena por no tener un gran piloto y una pérdida de atractivo porque me animaba a ver la F1, le deseo lo mejor como paisano y agradecer su trayectoria"

Así ha acabado Marcelino, que también dijo que le parecerá "bien" si Luka Modric es elegido finalmente como nuevo Balón de Oro. "En mis tiempos no me preocupé si lo daban o no, no me lo iban a dar a mí", bromeó.