Cristóbal Soria trolea a Pedrerol

En el programa El Chiringuito de Pedrerol, los piques entre los diferentes colaboradores están a la orden del día y hasta parece que están provocadas. Pero esta vez no parece que haya sido así, uno de los colaboradores más polémicos, el ex delegado del Sevilla, Cristóbal Soria, ha atacado al presentador del programa Josep Pedrerol.



Todo después de que un aficionado que se encontraba entre el público, en su turno de palabra, mostrara su admiración a Cristóbal Soria y le mandase saludos en nombre de un grupo de Facebook llamado 'Club de fans de Cristóbal Soria'. En ese momento Pedrerol pregunta por el número de aficionados que tiene ese grupo de Facebook y resulta que tiene más de 40.000, y claro, Cristóbal Soria no la perdona: "Tiene mi club de fans más seguidores que el Facebook de Pedrerol, ven por otra Pedrerol".



Y Pedrerol sonríe, y pregunta, "¿cuánto tiempo lleva el grupo?". El aficionado responde que un año y "ah, un año, pues no son tantos seguidores".





Buen fin de semana a todos...incluidos aquellos que no quieren enterarse que estoy de absoluta y rigurosa moda como mi tio @jpedrerol y se quedan con la cara partia... pic.twitter.com/1LIosQZGlB — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) 23 de noviembre de 2018