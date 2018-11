Yo ya pienso en el Madrid

La siguiente cita es el sábado y el rival es un hueso duro de roer. Visitamos al Real Madrid y el Valencia CF necesita dar un golpe en la mesa tras quedar eliminado de la Champions de forma merecida. Existe una realidad impepinable para lo de la Champions y el duelo con el Madrid. El Valencia, para estar a la altura, necesita jugar casi con los mismos de la pasada campaña. Los fichajes, en su amplia mayoría, están resultando un fracaso y ponen en tela de juicio el criterio del entrenador a la hora de elegirlos. Con todo y con eso señalo más a Mateu Alemany que incluso a Marcelino. Alemany representa a un club importante y debe marcar él la pauta de lo que se debe hacer para mejorar la plantilla, y hoy estamos fuera de la Champions por méritos propios y en la Liga hemos comenzado la competición sin ser apenas ganar partidos ni marcar goles. Ahora bien, en cuanto Marcelino ha regresado al Valencia CF de la pasada temporada, ha mejorado sus registros y vuelve a ser un equipo decente. Vale, sí, este Valencia no es nada del otro mundo, pero tiene el talento suficiente como para demostrarnos bastante más en la Liga de lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora que jugamos contra el Real Madrid ya no me valdrá decir que hemos jugado bien si perdemos. Se miden dos equipos que han empezado mal la competición y el Valencia tiene que ir a por todas en Madrid desde el minuto uno.



Guedes y Kondogbia

No sabemos lo que hará Marcelino pero hay un dato evidente. Los fichajes no funcionan y algunos teóricos titulares están a años luz de su mejor juego. Kondogbia está claro que arrastra molestias pero lo que no entiendo es la casi obligación por alinear a Guedes con molestias casi permanentes. Con esos dos jugadores por debajo de sus prestaciones, lo que no haría nunca es dejar ante el Madrid a Soler en el banquillo. Ya lo hizo Marcelino en Turín y el jugador no se merece ese desprecio. Lo cambias de su puesto –él juega en el medio, no es un carrilero– y al margen de no jugar jamás en su sitio para Marcelino ya no contó ante la Juventus, y eso es muy triste. Me quedo esperando la reacción del equipo en Madrid, un duelo complicado pero cargado de sueños para un equipo que hizo muy mal los deberes en verano. Ahora lo que toca es seguir con la reacción en LaLiga y olvidar lo de la Champions de forma inmediata. La Champions la perdimos antes de jugarla haciendo un equipo poco competitivo. Y ahora toca remediar eso en LaLiga. Y sí, yo espero un milagro para el sábado.



Y lo de Wass

Miren, hablando del equipo y lo que está haciendo en los últimos partidos, lo que resulta llamativo es que nos hayamos cargado al lateral derecho llamado Martín Montoya y en su lugar ahora juegue un tipo fichado del Celta como Daniel Wass, que fundamentalmente era un jugador del centro del campo hacia arriba. Quizá, y pese a todo, es el único fichaje que funciona bien... Fuera de sitio, eso sí.



