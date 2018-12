El Levante persigue ante el Madrid CFF su cuarta victoria seguida

Es muy bonito e ilusionante echar un vistazo al calendario y ver señalado en rojo el Derbi del domingo en el Ciutat. Pero la otra realidad, e incluso más importante, es que antes hay un encuentro clave para no descolgarse de la pelea con Atlético (a cuatro puntos) y Barcelona (a tres unidades) en casa del Madrid CFF. Los apuros para derrotar al Sevilla en Buñol deben servir de aprendizaje para comprender la relevancia de este cara a cara ante un rival igual o más necesitado que el conjunto andaluz. El gol del Banini en su primera titularidad premió el acoso de un Levante plagado de recursos.

Hay ganas de Derbi, pero antes hay otra misión en la capital en otra jornada intersemanal (como la del 0-6 al Granadilla) que abrirá el Barça en Sevilla y cerrará mañana el Atlético en el Antonio Puchades. El Madrid CFF es tercero por la cola, viene de encajar dos derrotas seguidas fuera de casa ante Espanyol y Athletic, y que de local ha sumado los siete puntos de su casillero. El escenario está claro y el vestuario no se desvía del camino correcto. "El equipo aspira a algo grande, para eso no puede fallar ni fiarse del momento del rival. Estos partidos son engañosos, no importa todo lo anterior", reconoce Zornoza, determinante en el juego ofensivo granota.



Levante UDF: Paraluta, Lucía, Ivana, Ruth, Prim, Alharilla, Aivi, Zornoza, Banini o Jéssica Silva, Soni y Charlyn Corral.



Madrid CFF: Paola, Lucía, Agus, Ainoa, Villegas, Alexandra López, Silvia, Laura del Río, Mellado, Laurita y Beckmann.

Estadio: Matapiñonera. San Sebastián de los Reyes

Árbitro: González González

Hora: 17:00

Televisión: Bein LaLiga