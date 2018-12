Eva y Aixa, las campeonas del fútbol valenciano

Lo han ganado absolutamente todo. Se coronaron en España defendiendo los colores de la Selección Valenciana Sub-18, se proclamaron campeonas de Europa con la Sub-17 y más tarde tocaron el cielo ganando un Mundial Sub-17 en Uruguay; el primero en la historia del fútbol femenino español. Un hito a la altura de solo unas pocas agraciadas, entre las que se encuentran Eva Navarro y Aixa Salvador, la representación de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).

​

La Mini-Rojita de Toña Is se alzó con la copa del mundo el pasado 1 de diciembre al vencer al combinado de México 2-1. «Han pasado bastantes días, pero no somos conscientes de lo que hemos creado para el fútbol femenino español y de lo que hemos conseguido para nosotras. Todavía estoy en las nubes», comentó Eva Navarro, capitana de la selección y futbolista del Levante Femenino, ayer en un acto homenaje de la Federación. Ni ella, ni su compañera de equipo y amiga (han compartido toda una trayectoria en las inferiores juntas) Aixa Salvador, futbolista del Villarreal CF Femenino, han asimilado todavía todo lo que han conseguido en un 2018 que pasará a la historia. «Poco a poco te vas concienciando, pero miras atrás y piensas en lo que has logrado y no aprecias realmente lo grande que es», expresaba a su vez la atacante de Castellón.



Embajadoras de la igualdad

Eva Navarro también se colgó una medalla de plata el pasado mes de agosto. La futbolista de Yecla fue citada por Pedro López para la causa y España, que nunca había llegado tan lejos en una competición de tal rango, logró un subcampeonato del Mundo tras caer 1-3 frente a Japón en la final. «Hicimos récord de audiencia en la tele, aunque perdimos», comentó la atacante consciente del enorme progreso que fútbol femenino en nuestra sociedad. «Poco a poco estamos creciendo a pasos agigantados. Que todo el mundo nos vea es muy positivo y ahora conseguir el Mundial Sub-17 ha sido un plus. Estamos un poco más cerca de tener una igualdad real con el fútbol masculino y ojalá algún día seamos como los chicos», sostuvo Eva Navarro.

Al respecto, Aixa Salvador tampoco se quedó corta. La valenciana también sabe del doble éxito de su generación, que ha congregado a miles de personas ante el televisor y que ha 'enganchado' a miles de aficionados que ahora también apuestan por el fútbol femenino. «Lograr esa igualdad es muy difícil y debería ser así. Estamos haciendo cosas para que se nos reconozca tanto como a ellos».



Sus equipos, un ejemplo

Eva y Aixa llevan toda una vida vinculadas al balón y tras una carrera repleta de esfuerzos y sacrificio, ambas ya viven de pleno el fútbol profesional. Y sus clubes, el Levante y el Villarreal respectivamente, son el claro ejemplo de la apuesta total por el deporte femenino.

En caso del club granota, este mismo domingo celebrará el derbi ante el Valencia en el Estadio Ciutat de Valencia y la entrada será gratuita, como viene ocurriendo en las últimas temporadas. Todo un partido de Primera División reconvertido en una fiesta tanto par aficionados como para las propias jugadoras. «El estadio va a estar lleno y ojalá pueda debutar allí. Sería otra anécdota increíble. Que el Levante apueste así por el Derbi demuestra lo mucho que está creciendo el fútbol femenino y es un privilegio. Yo estuve en el derbi el año pasado, aunque no estaba en el equipo, y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo», sostiene Eva Navarro.

En el caso de Aixa Salvador, el Villarreal ha construido un proyecto potente y ambicioso al mando de Sara Monforte, futbolista recién retirada, para la Segunda División y el único objetivo es el de ascender a la Liga Iberdrola.

«Mi objetivo ahora es volver con el Villarreal para jugar una fase de ascenso y subir a Primera, que es por lo que estamos luchando y trabajando», comentó la valenciana, quien lleva nueve temporadas escalando y progresando en la cantera del Submarino, y que debutó con el primer equipo a sus 15 años, le edad mínima exigida.

Aixa, que compaginó el fútbol con el atletismo hasta esa misma edad, aseguró que «el Villarreal está haciendo las cosas muy bien y nos está dando el apoyo que poco a poco devolvemos con resultados». Su equipo ocupa ahora mismo la tercera posición en Segunda y disputaría la promoción de ascenso.