"Guedes no está al cien por cien para 90 minutos pero sí para un trayecto largo de partido"

Marcelino García Toral ha sido protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde este viernes, en la previa del importantísimo encuentro contra el Sevilla, ha analizado las cuestiones de actualidad del equipo. El técnico asturiano, entre otras cosas, ha confirmado que Guedes está en condiciones para participar contra los de Machín en un partido que puede definir lo que resta de temporada después de haberse sometido a un bloqueo de un nervio inguinal el pasado martes.



Estas son sus declaraciones:

¿Cómo se encuentran Guedes y Rodrigo? ¿Están para salir de inicio?

Rodrigo hizo más entrenamientos que Gonçalo, de acuerdo como lo que plantearon los médicos. Ayer trabajó de forma individualizada, hoy con el equipo y diría que ambos jugadores están para salir de principio, no al cien por cien sobre todo Gonçalo porque ya conocemos el proceso pero con la absoluta predisposición de ayudar al equipo y dar su máximo rendimiento para ganar .

¿Está para jugar los noventa minutos el portugués?

Valoraremos pero tenemos que pensar en su disposición mental. Es una limitación más en tiempo que en otra fase, no podríamos decir que este jugador no está al cien pro cien. No está al cien por cien para noventa minutos pero sí para un trayecto largo de partido y si creemos que desde el punto de vista médico, el técnico lo considera y el jugador se siente en óptimas condiciones, jugará. Conozco muy pocos futbolistas que jueguen sin molestias, tenemos que valorar si esas molestias son poco limitantes, casi nada o muy limitantes.

¿Entendiendo el cien por cien del rendimiento de Guedes la temporada pasada, en qué porcentaje más o menos podría estar ahora?

Es imposible hablar de porcentajes, que está mermado es una evidencia y lo importante es su predisposición a estar disponible y aportar lo máximo. Está aún con molestias y lo fácil sería decir 'no participo, me dejo y hasta que me recupere'. Guedes quiere jugar, quiere participar, quiere estar disponible y eso para nosotros es lo más importante, esa mentalidad. Seguro que no está al nivel de la temporada pasada aunque también estáis aludiendo al periodo de la temporada donde tuvo un mayor nivel futbolístico, físico y de acierto a nivel mental. La lesión le impide haber alcanzado ese nivel a estas alturas de temporada, desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió contra el Barça y vamos a ver progresivamente hacia qué camino vamos. Está disponible y quiere estar.

¿El del Sevilla es un partido en el que el Valencia CF tiene mucho que perder y poco que ganar?

No. Tiene mucho que ganar porque jugamos contra un rival que se presume al final de temporada directo para lograr el objetivo y para acercarnos a la parte alta de la tabla tenemos que ganar de forma consecutiva varios partidos. El Sevilla tiene 27 puntos y se ampara en una racha de seis partidos en los que sacó quince puntos de dieciocho. Nosotros tenemos que buscar una racha que nos aúpe más arriba en la tabla. Si somos capaces de hacerlo estaremos más arriba. Es imprescindible sumar de tres en tres de forma prolongada. Siempre puede haber alguna derrota o empate y tenemos que ganar varios partidos.

¿Cómo ve al Sevilla?

Es un equipo que estableciendo una comparación tiene similitudes con el inicio de temporada nuestro, tuvo una eficacia goleadora enorme, de hecho era el equipo que menos tiros necesitaba para meter gol, llegó un entrenador nuevo, fueron asentándose en una idea de juego nueva tras un inicio con dificultades donde parecía que el proyecto y el propio entrenador estaban en cuestión y finalmente lograron una dinámica positiva. Tenemos que ganar. Es un equipo complicado, que ataca rápido, con juego directo, llegada de gente al área, prácticamente con cinco defensas en ataque posicional del equipo rival y buenos futbolistas a nivel individual. Tenemos que ser positivos, jugamos aquí en Mestalla ante nuestra afición y con su apoyo y nuestro esfuerzo vamos a tener opciones de ganar ese partido.



¿Se escucharon algunos pitos en Copa, le preocupa la reacción de Mestalla si pierde contra el Sevilla?

No pienso en la derrota, no puede un entrenador pensar en la derrota antes de jugar un partido. Nuestro público nos apoya cuando ve a su equipo intenso, dinámico, buscar la portería rival, competir y luego ganar. Cuando todas esas facetas del juego el público ve que las desarrollan siempre ha mostrado su apoyo y estamos cerca. El otro día en el segundo tiempo el público no silbó, en el primero tuvimos pocas ocasiones de gol y lo normal es exteriorizar que no estás de acuerdo con lo que ves. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el camino para que el público esté con nosotros. El público sabe que es un partido muy importante y tenemos que ir a ganar.

¿Los problemas en la rodilla están limitando el juego de Kondogbia?

Kondogbia tuvo más problemas a parte de la dolencia en la rodilla. Abductores, planta del pie, tobillo... Ha sufrido procesos reiterados en varias partes de su cuerpo. Seguro que cuando se prolonga esa situación te condiciona. Ahora está a un nivel de limitación si no cero, casi. No tiene ningún condicionante desde ese punto de vista. Todos estamos intentando lograr que su influencia en el juego sea similar a la de la temporada pasada.

¿Qué ha pasado para que en siete meses hayan cambiado tanto las tornas entre Valencia y Sevilla?

Me gustaría que aceptaras un matiz. El partido del Pizjuán fue en marzo, este partido es en diciembre, aquí el Sevilla jugó en octubre o noviembre... ¿Qué ha cambiado? Que han iniciado muy bien la competición y nosotros no lo hemos hecho al nivel que esperábamos, así lo dice la clasificación y las estadísticas. Fueron líderes, están arriba y creo que hace dos o tres jornadas no tenían muchos más puntos que la temporada pasada pero ocupaban una posición diferente porque la liga está diferente. Tienen un nivel de punto superior al nuestro y mañana es un partido muy importante, una final, pero quedan 72 puntos por disputar. Para nosotros es más importante que para ellos, seguro. Tenemos que afrontarlo con total personalidad y positividad. Hemos competido contra grandes equipos y todos ante un nivel alto. Salvo contra la Juve en una fase del partido, tampoco lo hicimos tan mal y eso nos debe transmitir confianza y seguridad para afrontarlo con motivación máxima y el convencimiento de que podemos ser superiores y ganar.

¿En caso de perder este partido puede suponer un cambio de objetivos?

No. En diciembre, con seis meses de competición por delante y 72 puntos por disputar, no se pueden cambiar los objetivos y más cuando la clasificación te otorga eso. En esta situación estas a diez puntos de desventaja pero tenemos que tener el único pensamiento de ganar. No tenemos que tener otro pensamiento. Jugamos un partido muy importante, vital pero no definitivo. Todos somos conscientes de ello, el equipo, la afición y la prensa. Somos une quipo que gana muy poco pero que pierde muy poco y que ha competido en todos los partidos con opciones de ganar.

¿El descarte de Gameiro es decisión física o técnica?

Es una decisión física.

¿Mina está para 90 minutos?

Sí, era una molestia leve, no era un problema que nos generara la más mínima duda, va a estar al cien por cien.

El otro día le silbaron a Parejo sin jugar. ¿Cómo está el futbolistas?

Esos temas afectan, el jugador tiene que sobreponerse. A mí no me gusta nada que piten a un futbolista nuestro. Me cuesta ver la situación, siempre hablo desde que estoy aquí. La temporada pasada salió en varias ocasiones con el publico en pie coreando su nombre y respetando siempre la soberanía del público me resulta un poco sorprendente que sin tocar el balón salga y se le silbe. Todo parte del inicio. No me entra en mi cabeza que el público silbe a un futbolista de su equipo durante el transcurso del partido, respetando todas y cada una de las decisiones del público. Me resulta una situación contradictoria que haya un cambio tan importante.

¿Cómo se puede mejorar el acierto de cara a portería?

Insistiendo, generando más, queriendo generar más, yendo más a la portería, chutando más porque acaban entrando. Es que no tiene una explicación lógica lo que nos está pasando esta temporada en el aspecto ofensivo. No es normal. Pero llegará el momento en que seguro nuestros delanteros tendrán una y la meteremos. A partir de nuestro partido todo el mundo habla del portero del Girona, del Madrid... Hay que ir con convencimiento, decisión y el balón acabará entrando.