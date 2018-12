Marcelino opina abiertamente sobre los pitos a Parejo

Marcelino García Toral no se mordió la lengua en la rueda de prensa previa al duelo del Sevilla sobre los silbidos recibidos por el capitán en Mestalla. Esta fue la respuesta del técnico del Valencia CF:

El otro día le silbaron a Parejo sin jugar. ¿Cómo está el futbolistas?

Esos temas afectan, el jugador tiene que sobreponerse. A mí no me gusta nada que piten a un futbolista nuestro. Me cuesta ver la situación, siempre hablo desde que estoy aquí. La temporada pasada salió en varias ocasiones con el publico en pie coreando su nombre y respetando siempre la soberanía del público me resulta un poco sorprendente que sin tocar el balón salga y se le silbe. Todo parte del inicio. No me entra en mi cabeza que el público silbe a un futbolista de su equipo durante el transcurso del partido, respetando todas y cada una de las decisiones del público. Me resulta una situación contradictoria que haya un cambio tan importante.