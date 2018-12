Cheryshev: "Es un empate que nos sabe a poco"

Denis Cheryshev no se mostró satisfecho tras el empate de su equipo ante el Sevilla FC, consciente de la superioridad de los suyos durante gran parte del partido:

No se pudo ganar al Sevilla.

Es un empate que nos sabe a poco, era un partido vital que queríamos ganar, pero no hemos podido hacerlo, hemos hecho un buen primer tiempo, el Sevilla se ha puesto por delante y ya nos ha tocada ir a contracorriente, hay que quedarse con que hemos empatado, el equipo está unido y ahora hay que pensar en el siguiente partido. Queríamos ganar hoy, no lo hemos conseguido y esperemos hacerlo el siguiente.

¿Cómo te encuentras a nivel físico?

Me encuentro bien, está claro que hasta que que no juegues una serie de partidos no estás a tope, pero estoy contento con los minutos que he tenido y que tenga y esperemos que el siguiente partido sea una victoria.

El objetivo Champions se aleja.

Todos juntos podemos conseguirlo, pero hay que marcarse objetivos a corto plazo ahora mismo.