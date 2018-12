Paco López: "En el campo ya me ha parecido que no era penalti de Campaña"

Paco López se ha mostrado en la sala de prensa Ipurua "orgulloso" por la exhibición de "fortaleza mental" del Levante UD para haberse llevado un punto de lo más sufrido contra un buen Eibar.

¿Se esperaba un partido así de loco?

No es habitual tantos goles, pero era el partido que esperábamos. Es verdad que hemos tenido esos 15-20 minutos malos del inicio de la segunda parte. Sabíamos que es la manera de jugar del Eibar y que si no éramos capaces de dar dos pasos seguidos, lo íbamos a pasar mal. Ha sido la clave de esos 15-20 minutos. Nos ha faltado ganar los duelos individuales, las disputas y en este campo cuando te pasa eso al final te ponen balones al área y tantos no es fácil defenderlos. Pero vuelvo a repetir tenemos que sacar lo positivo, el equipo ha sido valiente dándole la vuelta y luego empatando en una situación complicada.

¿Le parece justo el resultado?

Es un resultado justo, sí, porque todos los son. Otra cosa son los debates de quién merece más o menos. Excepto esos 15-20 minutos del segundo tiempo, nuestro equipo ha dado la cara en un campo difícil ante un rival que viene de marcarle 3-0 al Real Madrid. Un rival que tiene cogidos los automatismos a esos centros laterales y no necesitan profundidad para meter esos balones al área. Si no eres capaz de sumar 2 o 3 pases después de esos despejes, no es fácil puntuar aquí.

¿No le parece que el árbitro no ha tenido el mismo criterio en el penalti de Campaña y la falta de De Blasis a favor del Levante al final del partido?

No nos vamos a poner de acuerdo. En el campo ya me ha parecido así. Me lo ha transmitido Campaña y es una jugada que consideramos que para pitar un penalti hay que hacer mucho más. En este tipo de jugadas es muy fácil interpretar la intención y no hay ninguna, es al contrario. Son jugadas difíciles. Esta vez no nos ha beneficiado, pero insisto que los árbitros toman decisiones en décimas se segundo, aunque tenemos la ayuda del VAR, y si han considerado que no era revisable es que según su interpretación era penalti.

Primer gol de Mayoral en LaLiga

Siempre que los delanteros hacen gol es importante para reforzarlos a nivel de confianza, pero ya sabemos que es más importante el trabajo y tanto él como Coke y Boateng nos han dado lo que necesitábamos cuando han salido del banquillo. Los tres nos han ayudado a empatar el partido.

¿Cuál es la valoración de esos 15-20 minutos malos?

El Eibar es capaz con dos balones de llevar el balón a banda y no es fácil de neutralizar. Habíamos trabajado para ello. Cuando lo hacen no necesitan profundidad para meterte el balón al área. Ese primer duelo lo hemos ganado muchas veces pero el segundo y el tercero en ese tramo no ha sido así. Era el duelo, la disputa, y nos lo volvían a ganar, a abrir el balón a banda y a colgar al área. Ante eso es muy difícil encontrar el antídoto. Es un partido que nos vale como experiencia, pero vamos a seguir rectificando esas cosas y a sacar lo positivo de darle dos veces la vuelta a un partido contra un rival y en un campo donde pocos lo pueden hacer.