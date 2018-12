Calleja, Luis García y la crisis deportiva... habla Fernando Roig

Fernando Roig, presidente del conjunto amarillo, ha sido el encargado de presentar al nuevo técnico del 'Submarino amarillo':

Calleja

Le queremos agradecer todo lo que ha hecho, como jugador, entrenador y ha sido una persona muy querida. Ha sido una decisión muy dura de tomar, muy sentimental. Desde aquí agradecerle todo lo que ha hecho y desearle lo mejor en su carrera, que seguro que será una muy buena carrera profesional.

Luis García

Hemos decidido en hacer un cambio en la dirección técnica. No digo que se iniciara aquí, pero estuvo en ese Villarreal B que por el Espanyol B no pudimos subir finalmente pero hizo 100 puntos e hizo una temporada muy buena. Hace 11 años, me recordaba él que estábamos viendo desde la cafetería antigua partidos de infantiles... el Villarreal ha crecido y yo creo que él también.

Situación actual

Estamos en un momento crítico. Esperamos que nos vaya mejor de lo que tal. Nos hemos comprometido de aquí a final de temporada y esperemos que no quede ahí, que sean muchas más. El Villarreal tiene ganas e ilusión, como él, de hacer las cosas bien.