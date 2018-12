Hacerse los ofendidos ya no cuela

Y a sé que el partido tenía cero tensión y que en esas condiciones es más fácil jugar a fútbol porque el rival te deja más y te muerde menos, pero chico, me había animado un poco viendo jugar bien y juntos a Parejo y Kondogbia por primera vez en toda la temporada y ya hacía cuentas sobre cuándo volverá Guedes en plena forma... Pues nada, un partido que parecía destinado a que el equipo se llevara una alegría a la boca con lo bueno que es para la autoestima, y para que el club recaudara un dinerito que vendrá bien para los fichajes de invierno, y se rompe Kondogbia. De verdad, ¿nada puede salir bien en esta temporada?



Los ofendidos de Zorío

Si yo fuera presidente o director general del Valencia CF estaría preocupado porque en el entorno del club cada uno tira hacia donde le conviene y demasiados tratan de agitar el árbol para que pasen cosas y ver qué recogen. Que el señor Zorío pida la dimisión de Anil Murthy y Mateu Alemany porque la hija de Peter Lim ha grabado un vídeo con los jugadores del Valencia CF para una revista asiática y haya quien le dé pábulo y lo convierta en noticia, confirma lo que digo y que tal vez don Miguel lleva toda la vida perdiendo el tiempo, porque de haberse dedicado al humor, ahora estaría codo con codo con Jose Mota o Ignatius Farray. Bueno, con Ignatius no, que el de Farray es humor inteligente. A él lo veo más como El tío la vara o La vieja' del visillo, humor básico rollo el Rancio de 'La que se avecina'. Lo que más me fascina es que la lista de 'amigos' de Zorío va en aumento. Al final será verdad que sus monólogos son buenos... Por otra parte, como periodista me veo obligado a hacer algunas reflexiones. Primero que si el equipo fuera cuarto en la Liga no montaríamos un drama por el video de la hija de Lim en Mestalla, y segundo que si como periodista hago entrevistas a jugadores, entrenadores o presidentes del Valencia CF en las instalaciones del Valencia CF, no estoy legitimado a criticar que una revista asiática le haga un reportaje a la hija del dueño en las instalaciones del Valencia CF. Y lo mismo digo con los jugadores, acuden a las visitas de las radios de la capital, o atienden a los periodistas de SUPER, ¿pero es una vergüenza que aparezcan en el video de la hija del dueño? PD: No defiendo ni justifico el vídeo porque me parece una castaña y es pura 'coentor', digo que me parecen peor algunas cosas que se han dicho sobre el video que el video en sí mismo. Hacerse los ofendiditos no cuela.



