El nuevo papel de Marcelino y la ilusión

Pues ya lo ven, la delantera de Champions que quiso construir el Valencia CF para la temporada del Centenario apenas ha durado unos meses. Más allá de lo que el mercado le permita hacer, la intención del club de Mestalla es desprenderse de Batshuayi y Gameiro. No seré demasiado cruel porque la noticia en sí mismo lo dice todo, me limitaré a señalar que es la metáfora perfecta de lo que va siendo la temporada. Una concatenación de errores. Ahora, la pregunta que se ha de hacer el Valencia CF es si en adelante Marcelino va a seguir siendo el principal 'fichador' del club, o si va a ser una voz más y tendrá que aprender a convivir con los fichajes que hagan Mateu y Longoria, que lógicamente tendrán que consensuar los perfiles de cada futbolista con lo que pida el entrenador. Pero eso es una cosa y otra dar una lista de nombres y que de ella el Valencia negocie con aquel que más se ajuste a sus posibilidades económicas. Sé que ahora lo inmediato es acertar con los delanteros que vengan y sacar al equipo de la delicada situación en que se encuentra pero a medio y largo plazo, el club se ha de definir es este sentido. Porque peor que haber fallado en dos fichajes que eran estratégicos, es que ahora se busca un perfil de delantero que nada tiene que ver con lo que se buscaba este verano...Y eso sí me preocupa.



El máximo responsable

La mejor receta para que el Valencia CF abandone los puestos de abajo de la clasificación y pueda mirar los puestos europeos es jugar bien a fútbol sobre todo en el aspecto ofensivo. Ya he dicho muchas veces que el máximo responsable es el entrenador y él sabe perfectamente que si pierde más partidos terminará siendo cesado porque la ley del fútbol es inapelable, pero pido a los futbolistas del Valencia CF un poco de ilusión para sacar al equipo adelante. Sé que la ilusión no gana partidos, pero si ellos no están convencidos, lo tenemos mal.



Hemos cumplido 25

25 años de SUPER son muchos como para resistir la tentación de escribir algo al respecto. Seré breve y haré mía una canción de Los Benito, no cambiamos un solo minuto. Me da vértigo pensar cuántos años tendré dentro de otros veinticinco, pero me veo haciendo lo mismo. ¡Nos vemos en los 50! Igual ese día les cuento qué me dijo Vicente Bau la primera vez que entré en el periódico. Les daré una pista: pasó de mí olímpicamente.



