Soler deja huella en la Champions

Carlos Soler se ha convertido en el hombre de la Champions League. El '8' del Valencia CF ha dejado huella en su primer paso por la máxima competición continental. Su actuación individual ha estado muy por encima del rendimiento colectivo del equipo. Se ha echado el equipo a la espalda a los ojos de toda Europa liderando los principales apartados estadísticos. Ha sido el mejor futbolista del Valencia en la fase de grupos y se ha posicionado entre los mejores debutantes y talentos sub-21 de la competición. El 'chino' se despidió de la Champions por la puerta grande con el reconocimiento del 'man of the match' del Valencia-Manchester United. Su fútbol está a la altura de la Liga de Campeones. Los mejores futbolistas del mundo juegan en la Champions y Carlos ha demostrado ser uno de ellos.

Su impacto en el equipo es brutal. Carlos ha participado en 5 de los 6 goles del Valencia en el Grupo H. Soler marcó al United y al Young Boys en Mestalla. Sus 2 goles le permiten encabezar la tabla de máximos realizadores del equipo junto a Santi Mina (2) y Michy Batshuayi (1), además del gol en propia puerta de Jones. Carlos también lidera el apartado de asistencias de gol. Le dio uno a Mina, otro a Batshuayi y forzó el autogol de Jones del miércoles. Además, está entre los mejores en apartados estadísticos que demuestran su incidencia en el equipo: disparos, regates, entradas o pases clave. Por si fuera poco, es el valencianista que más metros recorrió. 49.921 en 390 minutos. Un promedio de 128 metros por minuto por delante de los Dani Parejo (127), Rodrigo Moreno (118) o José Luis Gayà (114).

Su protagonismo en la Champions va más allá del Valencia. Esta jornada forma parte del equipo de la semana de la UEFA junto a otras estrellas como el delantero del Bayern Robert Lewandowski o el centrocampista del City Leroy Sané. El nombre de Carlos está entre los mejores 15 mejores jóvenes de la competición junto a los Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o el propio Sané. Es el mejor español por delante de Fabián, Ceballos o Rodri y de jóvenes estrellas internacionales como Rashford, Jadon Sancho o De Jong. Y por supuesto es uno de los mejores debutantes como, por ejemplo, Mauro Icardi. Es una estrella más de la Champions. Sus registros tienen todavía más mérito porque el Valencia estaba encuadrado en uno de los grupos más exigentes. Solo comparable al nivel del Grupo B con Barcelona, Tottenham e Inter y el Grupo C con PSG, Liverpool y Napolés. La última victoria del Young Boys sobre la Juve demuestra que el equipo suizo era más competitivo de lo que parecía. El propio José Mourinho ya reconoció que en un grupo de estas características lo importante era pasar, no importaba cómo. Los números de Carlos tiene todavía mayor valor si cabe. Y todo con dos dolorosas suplencias en Old Trafford y el Juventus Stadium por medio. Marcelino sentó a Carlos en los desplazamientos contra el United y la Juve. El técnico consideró entonces que Francis Coquelin era la mejor opción por banda derecha. Algo que ya sucedió el año pasado en el Pizjuán. Soler ha demostrado que está preparado para grandes escenarios. Acabó el partido con el sabor de boca agridulce de pensar que una victoria en Berna podía haber cambiado el escenario de la última jornada, pero con el refuerzo moral que supone la victoria de cara al partido del sábado en Ipurua. Sabe que nada de lo hecho contra el United valdrá si no ganan al Eibar.