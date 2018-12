El escandaloso finiquito de Mourinho

El Manchester United ha confirmado de manera oficial que José Mourinho ha dejado de ser su entrenador y desde entonces las noticias sobre el coste del finiquito de José Mourinho, uno de los técnicos mejor pagados del mundo, se han disparado. El portugués firmó por tres temporadas en 2016 y sustituyó en el banquillo de Old Trafford a Louis Van Gaal. En enero de 2018, después de lograr dos títulos en su primera temporada (la Copa de la Liga inglesa y la Europa League y siendo segundo en la Premier League, amplió un año más ese vínculo (hasta 2020) con opción a una temporada más, que sería la quinta. Fue pocas semanas antes de sufrir un golpe importante al ser eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones por el Sevilla.

Mourinho percibe entre 13 y 15 millones de euros por temporada, por lo que se especula con que la cantidad que debería abonarle podría estar por encima de los 25 millones de euros. Según diferentes analistas la razón por la que el United no ha cesado antes al técnico ha sido esta, pero finalmente el club británico no ha aguantado más y ha optado por cortar el contrato. Cuando el Valencia CF visitó Old Trafford en la Liga de Campeones hace unas semanas, el cese del técnico portugués ya estaba sobre la mesa pero el empate a cero terminó por dilatar la decisión. Después, gracias a una remontada en los minutos finales en Turín ante la Juventus, y sobre todo, al gol en el último minuto de Fellaini ante el Young Boys, el United se metió en la siguiente ronda de la Liga de Campeones.