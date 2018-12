El Atlético cierra la puerta, pero el Bayern no

El Atlético cierra la puerta, pero el Bayern no REUTERS

El Atlético de Madrid está en vilo de confirmarse la informaciones. Durante la tarde de ayer se reportó la intención del Bayern de Múnich de abonar la cláusula de rescisión de Lucas Hernández para convertirlo en su primer incorporación del inminente mercado invernal. Sin embargo el conjunto rojiblanco se apresuró horas después a desmentir la información a través de la Agencia EFE y más tarde a través de un comunicado oficial. Por su parte la directiva bávara "ni confirma, ni desmiente" nada, dejando así la puerta abierta.

A primera hora de la tarde del miércoles el diario MARCA publicaba en exclusiva la voluntad del Bayern de depositar los 85 millones de euros el día uno de enero. Según dicha información los alemanes pretenden reconstruir la defensa con vistas al futuro y Lucas sería el hombre indicado para ello, firmando un contrato multimillonario por los próximos cuatro años. Horas más tarde el Atlético difundía un comunicado donde mostraba sus sorpresa sobre el tema y, de paso, desmentía duramente la información publicada. La versión colchonera es que el Bayern se había puesto en contacto con las oficinas del Metropolitano para tranquilizarles de que no era cierto. Además afirma el Atlético que el propio Lucas les había confirmado que no existía ningún tipo de negociación.

Este es el comunicado del Atlético: "Ante la información publicada por el diario Marca sobre un supuesto acuerdo del Bayern de Múnich con nuestro jugador Lucas Hernandez por el que abonaría su cláusula de rescisión en el próximo mes de enero, el Atlético de Madrid quiere manifestar que en conversación con el club, nuestro jugador, Lucas Hernandez, niega la existencia de un acuerdo con el club alemán y también su intención de abandonar el Atlético de Madrid

Por otro lado, la excelente relación existente entre nuestro club y la entidad alemana ha provocado que el propio Bayern de Múnich haya querido desmentir la supuesta operación esta misma tarde en una conversación entre dirigentes de ambas entidades"

No obstante Karl Heinz Rummenigge, director general del Bayern habló para la prensa alemana y no fue tan rotundo como el Atlético: "No puedo negar nada y tampoco puedo confirmar nada. Puedes confirmar algo solo si está cerrado, pero nada está cerrado". Y además: "Ahora vamos a esperar y ver. En España, siempre hay una cláusula de rescisión en todo momento, y eso es ciertamente una ventaja en este caso ". Tampoco es la primera vez que el Bayern aprovecha su potencial económico, ya que hizo una operación similar en el traspaso de Javi Martínez desde el Atlhetic. Su director deportivo Salihamidzic también dejó abierta la puerta a contratar en invierno: "Claro, el mercado de invierno es limitado, es difícil. Pero estamos atentos y trataremos de hacer algo".

Sin embargo desde Francia, país natal del jugador, respaldan la versión inicial y van más allá al asegurar que el Bayern querría negociar esos 85 millones de euros. Asimismo Lucas ya estaría en negociaciones avanzadas con el Bayern. Otro gran culebrón para enero.