El enemigo común de las aficiones de Rayo y Levante

La Delegación de Peñas del Levante ha emitido un comunicado para información de la suspensión del desplazamiento a Vallecas, donde los granotas jugarán el próximo domingo a las 18:30 horas, por la falta de colaboración local.



La Delegación ha denunciado públicamente que no fue hasta el lunes, dos semanas después de haberlo solicitado, y ya fuera del plazo fijado por LaLiga, cuando el Rayo Vallecano les informó del precio de las entradas visitantes, fijado en 35 euros."Existen unos protocolos de seguridad que dicen que el viernes anterior al partido se debe avisar si se cuenta con buses completos. En este caso, era el día 14 de diciembre cuando teníamos que comunicarlo, con la tristeza de que ese mismo día seguíamos sin respuesta y por tanto no pudimos organizar un viaje sin saber el precio de la entrada", explica el comunicado.



También ha afirmado que esta "vergüenza de suceso" va a derivar en una "queja formal" ante Aficiones Unidas y a la preparación de acciones conjuntas con otras hinchadas "para que se tomen medidas contra el señor Presa", presidente del conjunto madrileño y así evitar que "ninguna afición más sea tratada así". El comunicado concluye con una disculpa por no poder ofrecer el desplazamiento. "Lamentamos profundamente el no poder ofrecer el desplazamiento. Estas gestiones dañan lo bonito del fútbol y a la afición". Además, desde la Delegación de Peñas se lanza un mensaje de cariño a la afición rayista: "Deseamos que para el partido de vuelta nos visite la afición rayista como va siendo habitual y disfrutemos una vez más juntos de este deporte".



"Presos de Presa"

No organizaremos viaje a Vallecas por los motivos que explicamos ayer en nuestro Facebook. Lamentamos profundamente no poder estar con el equipo por culpa de la gestión que dirigida por el Rayo Vallecano. pic.twitter.com/5oKNiPlczr — Delegació Penyes LUD (@DelegacioPenyes) 19 de diciembre de 2018

En Vallecas tampoco están contentos con la gestión dey muchos aficionados del conjunto madrileño se sumaron a la queja de la Delegación sumando comentarios negativos contra su club en el comunicado de la Delegación. "la gestión del impresentable que dirige nuestra agrupación", se lee entre los comentarios. Otros, directamente son más directos:Otros han preferido desvincularse de la gestión de Presa y recordar que la afición del Rayo no es eso.. Sentimos el bochorno", se lee en otro de los comentarios, que además recuerda cómo Vallecas despidió a, jugador del Levante, entre aplausos el día que el conjunto granota ya había perdido la categoría -en su último descenso- y en el que cual en conjunto local, pese a la victoria, también perdía la categoría.