Nos alcanzan a todos, incluido al Valencia CF

El tuit que publiqué este viernes en mi cuenta personal, tal y como me he comprometido, lo voy a dejar fijo hasta que vuelva a haber una noticia futbolera más espectacular para la ciudad de València que la reforma del estadio del Levante UD y la construcción de su Ciudad Deportiva. Dos grandes infraestructuras que, más allá de los colores de cada cual, estaremos de acuerdo en que trascienden de Orriols y Nazaret y nos alcanzan a todos. En mi opinión, también al Valencia CF, que como primer club de la Comunitat tiene que asumir el incentivo de esa competencia creciente en cada vez más esferas. Incluida, por supuesto, la deportiva. Y es que 2018 se está consumiendo con los tres primeros equipos granotas por delante en LaLiga Santander, Segunda B y Liga Iberdrola.



Más Merkel que Maduro

Ni el estadio ni la Ciudad Deportiva son proyectos faraónicos ni ensueños de los tiempos de la burbuja. En ambos casos se trata de la inversión real de una empresa saneada y en condiciones de acceder a una financiación acorde y ganada a pulso más allá de cualquier traspie puntual. Suscribo, aun así, que en el entorno mantegamos el espíritu auditor y no nos emborrachemos de éxito por eso de que fuera de Primera hace frío. Como escribe hoy con destreza el punzante Gabi Salinas, es cierto que Quico se ha quitado el traje de la Merkel, pero por muchos motivos no creo que precisamente él vaya a ponerse el chándal de Maduro. Con el presidente recuerdo antiguas conversaciones y entrevistas de hace una década en las que calificaba como «muy, muy, muy difícil» pagar la deuda sin vender el estadio. Era la época crítica de reunión por semana con el urbanista de cabecera del Ayuntamiento en busca de nuevos emplazamientos. Nadie ha tenido el puño más apretado, así que una cosa es que ahora abra la mano y otra distinta que por eso vaya a tenerla rota.



El futuro deportivo

El club crece, aunque el salto de calidad aún no ha cuajado y precisamente es en los fichajes, aunque no juega ninguno, donde más pasta se ha apostado. Sin novedades en el horizonte, sobre Tito sí que hay una cosa clara tras los últimos acontecimientos y las declaraciones post-Junta. El director deportivo está debilitado y esa brecha condiciona su futuro incluso en el caso de que al final Quico no se quede con ninguno de los candidatos a los que va tanteando.



