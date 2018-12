"Vamos a estar atentos al mercado"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, ha sido claro en la rueda de prensa previa al Valencia-Huesca de este domingo (Mestalla, 12:00). El técnico ha reconocido que el club va "a estar pendiente" del mercado de fichajes para mejorar la capacidad ofensiva del equipo y, a su vez, entiende que la afición se cabree si este domingo el equipo no es capaz de vencer al Huesca.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF:

¿Murillo por qué sale del Valencia? ¿No le parece curioso que lo haya fichado el Barcelona?

"Cada jugador tiene un rol, aquí ha jugado muy pocos minutos por varios motivos. No hemos tenido lesiones, ha irrumpido Diakhaby con un rendimiento alto y, además, el rendimiento defensivo de todos ha sido muy alto. Por otro lado, hay otro equipo con necesidad por sus circunstancias y un que no estaba a gusto. Así surge la posibilidad y se llega a un acuerdo con beneficio para todas las partes. No teníamos inconveniente en que se marchara a un equipo u otro, eso no me dejaría en buen lugar a nivel humano y profesional. Le deseamos lo mejor a Jeison Murillo, lo bueno para él lo será para el Valencia"

¿Juega a la lotería?

"Muy poco, con poca fe y las cosas sin fe...Normalmente no salen... No sé si salió el gordo...

¿En estas fechas usted es más de sidra o de champagne?

"Más de sidra que de cava. Me gusta el champagne, más que el cava. Y la sidra más la natural"

¿Piensan en la posibilidad de que Mestalla no entienda un mal resultado contra el Huesca?

"No nos debe condicionar, nosotros debemos pensar sólo en ganar. La lógica dice que si somos incapaces de ganar al Huesca, Mestalla muestre, como es normal, su malestar. Nuestra dinámica de juego es buena, pero nos falta rubricar con victorias. Este domingo seguro que habrá ocasiones de gol, ojalá que tengamos el acierto necesario. Para ganar debemos hacer un buen partido y tener respeto máximo al rival. Ellos ganan poco, pero generan muchas dificultades a los rivales, entre ellos, el Madrid. A partir de ahí, sólo nos centramos en ganar, otro escenario no podemos contemplarlo"

Ya ha habido una salida, ¿conlleva abordar el mercado de fichajes?

"Valoramos para tomar una decisión definitiva. Atrás no tenemos previsto hacer modificaciones, para hacerlas arriba debemos analizar varias cosas, no es algo sencillo; a día de hoy, no contemplamos ninguna incorporación"

¿Esperan para fichar arriba las salidas de Gameiro y Batshuayi?

"Gameiro está lesionado y Michy está apto. Nuestra fijación es el partido del Huesca, si juega ojalá meta dos o tres goles"

Habla en presente...

"Sí, sólo el partido de mañana"

¿Ve a Murillo titular en el Barça?

"No me corresponde a mí, lo que sí se demuestra es que yo no lo veía como titular en el Valencia"

¿Qué puede decir de todo lo que se rumoreó sobre un conflicto entre usted y el jugador?

"No sé porque se dice. Si lo dice él, es su palabra. Garantizo que no he tenido ningún problema con él, le he dado la información cuándo me la ha pedido. No he tenido con él ningún problema personal, lo traté con el máximo respeto siempre y tuvo las mismas opciones que los demás en los entrenamientos, aunque decidimos apostar en su sitio por otros compañeros. Los números en defensa son excelentes en todas las competencias... No he tenido nada con él, nadie puede demostrar que he tenido un problema personal con él"

¿Qué le parece la defensa que hizo de usted Mateu Alemany? El director general dijo que iba a seguir, pase lo que pase ante el Huesca el domingo.

"Le agradezco mucho esa defensa, es un aumento de responsabilidad si cabe para mí, para no fallar a quienes confían en mí"

¿Les han aclarado ya las dudas respecto a las manos en el área? El club se quejó a la Liga

"No tengo ninguna aclaración sobre este tema, ayer vi un partido en el que este tema no está muy claro, más clara que la nuestra. El VAR es un paso hacia delante en cuanto a impartir justicia , así que debe persistir y, como todo, deberá mejorar. Si todos supiéramos que son manos y que no se evitarían situaciones como estas, sería más fácil para todos"

¿Cuáles son las claves del partido contra el Huesca?

"Respetar al rival al máximo, no pensar que porque son ultimos ya está ganado, si nos equivocamos en eso, empezaremos a no ganar. Sería un error que no tiene sentido. El Huesca es intenso, rápido, dinámico, te obliga a igualarles en intensidad, dinamismo, si no lo hacemos caeremos en un a dinámica negativa que pondría en riesgo el juego y el resultado"

¿Están buscando delanteros?

"Los números no son acordes a las expectativas en lo ofensivo, también es cierto que buscar un jugador ofensivo que garantice un salto de nivel es muy difícil. Estaremos atentos al mercado, sí, lo vamos a estar. Después de un balance de lo hecho, todos concluimos que nuestros números de goles a favor han condicionado reusultados y nos han mermado en cantidad de puntos...Diez empates, con solo 13 goles en contra, significa que en definición y efectividad es de imperiosa necesidad mejorar"