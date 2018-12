Una victoria en 16 partidos

El partido del este domingo tiene toda la pinta de ser un compromiso sencillo para un club como el Valencia CF. Y además, lo miremos como lo miremos, el rival está a años de distancia de lo que debería ser un rival complicado para cualquier equipo. El Huesca huele a Segunda de forma absoluta y por esa razón, respetando al rival eso sí, el Valencia no debería tener ningún problema en pillar vacaciones de Navidad dejando al equipo con tres puntitos más en su casillero. Cualquier otra cosa que pueda suceder mañana sería un disparate para este club en un momento complicado de su carrera. Una victoria sería como un pequeño pero importante regalo de Navidad para los aficionados y de alguna forma sería un regalazo auténtico para Alemany y todo lo que representa. Y sí, esa cata por obtener tres puntitos vitales a favor sería como dar el pistoletazo de salida a tu idea de mejorar con urgencia una plantilla que necesita esa mejora de forma urgente y con cierta tranquilidad. Y señores, estamos en el mundo del fútbol y la tranquilidad solo la otorga los resultados a favor y por eso la visita del Huesca, así en principio e insisto que con respeto para el club visitante, es casi una pildorita mágica para Alemany y Marcelino. La victoria que todos presuponemos otorgaría al club unos días de tranquilidad en vacaciones para negociar en el mercado de forma generosa y acabar formando un Valencia como si tendría que haber sucedido el pasado verano. De cualquier forma hoy no voy a señalar con el dedo a los culpables de que esto haya sucedido. Hoy sí señalo a este equipo y le deseo esa suerte natural contra un Huesca en el que sobresale un mérito principal: haber conseguido estar en Primera aunque pueda darse el caso de que solo sea un año, pero esa gesta si que hay que valorarla en su justa medida y aplaudir por anticipado al rival del Valencia de mañana. El Huesca va a poner cara la derrota pese a que a priori es un rival asequible para los de Marcelino y la tranquilidad de los de Marcelino. El empate a dos goles que cosechó ante el Villarreal justo cuando las agujas del reloj marcaban el final del duelo le han dado al conjunto oscense una especie de prima doble para próximos compromisos. Pero sí existe un detalle que debemos tener en cuenta y que obviamente es muy favorable al Valencia. Un empate estaría mal, pero una victoria de los visitantes sería casi un imposible. Recordemos que el Huesca solo ha ganado uno de los dieciséis encuentros que se llevan disputados lo que representa para el Valencia un dato claramente favorable para conseguir la victoria.



Bernauens, un abrazo

El nombre que he puesto en este punto y aparte final de mi columna -que como ustedes pueden apreciar eso de llamarle columna de opinión queda muy antiguo- pertenece a alguien que ustedes igual no han tratado y no es el nombre de un posible fichaje del Valencia. Bernauens era como llamaba yo a Españeta en el tiempo que ambos coincidimos trabajando en el Valencia. Ahora se le ha librado un pequeño homenaje con todo el cariño del mundo y al cual me sumo con toda la generosidad que me sea posible porque entiendo que don Bernardo se lo merece de parte de todo el valencianismo. Desde aquí le mando esta nota cargada de cariño y sensibilidad hacia un tipo que en su día, con todo el cariño del mundo, decidió bautizarme como Bauer...y yo. por eso, le empecé a llamar Bernauens. Abrasote amigo.



