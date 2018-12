"¿Aquí en los últimos años el problema siempre es el entrenador?"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, continúa convencido de que la falta de "acierto" es el principal problema que tiene al equipo lejos de su objetivo, un lugar en la próxima edición de la Champions League. El asturiano dice "respetar absolutamente la forma de actuar del público" de Mestalla, que por unos instantes demandó desde un sector la dimensión del técnico. Además, Marcelino defendió que el equipo "no está roto" y lanzó el mensaje de que "un gol" en los últimos minutos no debe condicionar las decisiones del club. Él no se siente el único culpable y deja una reflexión en el aire: "¿En los últimos años aquí el problema siempre ha sido el entrenador?"

-El ambiente estuvo enrarecido, se escuhó gritos pidiendo su dimisión. ¿Es realmente fiable esta victoria como punto de inflexión?

"La victoria siempre te pone contento y debe satisfacer a todos. Esperábamos ganar de otra forma, pero nos lo ha impedido la poca efectividad de cara a la portería rival. Cuando un equipo mete pocos goles es difícil lograr una victoria fácil, hoy hubo ocasiones suficentes para el 2-0, pero no materializas. El rival sólo tuvo una en el primer tiempo a raíz de nuestro gol y en la segunda mitad nos dominó, pero tampoco con ocasiones claras. Esta situación de no meter el segundo gol, de ver que no ganas, te hace que pase el tiempo y te precipites. Creo que nuestro penalti de hoy es producto de esa precipitación. Entiendo que el público exterioriza lo que siente, hemos ganado pocos partidos y tenemos muy pocos goles a favor. Respeto absolutamente la forma de actuar del público"



-¿Acierto goleador es lo único que le falta al Valencia?

"Creo que echarnos atrás de forma inconsciente es una respuesta al miedo a ganar. La falta de resultados genera dudas. Más con los lesionados que teníamos hoy, cinco importantes y otros con molestias y vernos tan limitados, eso también nos condiciona. Pero, por supuestísimo, nos falta gol. Tenemos los mismos goles que el último clasificado"



-¿El estado general del equipo le hace ser optimisma para los próximos partidos?

"Hemos perdido tres partidos, siempre soy optimista, en champions sólo dos derrotas y jugando contra Msnchester y Juventus en el grupo... ¿Por qué no hemos ganado más partidos? Porque somos un equipo con problemas de cara a la portería rival, tenemos que trabajar porque no se eternice, no se va a eternizar. En ningún momento miramos sólo para atrás y se vio con el gol en el minuto 90 de nuestro lateral derecho. El mejor jugador del Huesca fue el portero, una vez más más"

-¿Todo lo malo y la mala suerte de otras jornadas la vio de vuelta en el gol final, por eso salió al campo a celebrarlo?

"Los jugadores necesitan mucho más el apoyo, necesitan mucho más la confianza que yo, muchísimo más. ¡No sabéis cuánto más! Si nos viéramos todos con un equipo joven, con cinco bajas muy importantes, en todas las zonas del campo, con unos resultados por debajo de lo esperado, que así aceptamos todos... Si supierais la confianza que necesitan para poder sacar en nuestro campo todo lo que llevan dentro, os daríais cuenta de la dificultad pr la que están pasando. Hay datos que lo concretan claramente, hemos hecho penaltis este año que en una situación normal no habríamos hecho nunca... por precipitación, exceso de ganas, ganas de ganar, y eso nos bloquea, a veces. La prueba evidente es que después del 1-0 tuvimos nuestra peor fase, junto al inicio del segundo tiempo. Los rivales en varios partios nos están penalizando en esos momentos, pero después del empate el equipo se rehizo, sólo una pérdida puntual nos puso en gran peligro, pero en lo general somos dominadores y generamos buenas ocasiones, una muy buena de Soler, tenemos que pasar esta fase y necesitamos de todos"

-¿Tuvo la sensación que con el 1-1 se estaba jugando algo más que el partido?

"Un resultado así no nos devuelve un partido, pero empatamos diez. ¿Alguien duda de que merecimos sumar tres puntos en Eibar? Esta victoria nos compensa un partido de los muchos que hemos empatado y merecimos ganar. No ganarlos significa que el ánimo de los jugadores esté como está, esperemos que ganar de esta forma nos sirva para creer más en nosotros mismos"

"El club tomará las decisiones que crea oportunas. Si considera que el trabajo del cuerpo técnico no es el adecuado, lo aceptaremos. Somos el mismo cuerpo técnico del año pasado, el mismo cuerpo técnico en la victoria y en la derrota, trabajamos con insistencia en la búsqueda de soluciones. El equipo no está roto, puede tener dudas y situaciones de dificultad, perp no está roto. La disputa y el querer hasta el minuto 90 lo tiene y hoy habéis visto la reacción final en el último momento. Yo lo que siento es que no metemos gol, que el partido se pone difícil. Si el club decide prescindir del entrenador, creo que debe hacerlo, de la misma manera, si metemos un gol en el 90' o no lo metemos. No debe haber diferencias. El club defiende a su cuerpo técnico si ve que trabaja al máximo y no lo onsdiera el único culpable de la situaicón. Un gol no debe modificar una situación de confianza o de desconfianza"

-¿Ve alguna conclusión positiva después de cuatro meses de competición?

"La conslusión de que somos siempre un bloque competitivo, perdimos muy poco, competimos de tú a tú frente a grandes rivales, veo un grupo unido y trabajador y con capacidad, pero con un rendimiento inferior a la capacidad. Tenemos un problema grave, todos los sabemos, tenemos que trabajar para subsanar ese problema, todos, con insistencia, convencimiento, todos lo sabemos, todos los analistas saben cuál es el gran problema que en estas jornadas está teniendo el Valencia... Nosotros competimos siempre, el rival nos genera poco, es normal que nos hagan dos o tres ocasiones, por ejemplo, el Leganés empató aquí sin generar ninguna ocasión de gol. El Valencia compite, ha perdido tres partidos a poco de acabar la segunda vuelta. ¿Cuál es el problema? Los diez empates"

-De verdad, es el único problema la falta de acierto?

¡Sí! El único...

-A veces ese análisis parece simplista, parece que al equipo le faltan más cosas... No sólo el acierto de los delanteros.

"Con una explicación simplista, pero es el mayor problema del Valencia para mí. La falta de gol. Y tiene una repercusión en todo el juego. Lo digo una y cien veces, esa es mi opinión. Con estos números de goles a favor, vemos donde está el Huesca. Tengo respeto absoluto por cualquier otra opinión. ¿El único problema? No, nada se sustenta en la vida en una sola cosa, sino en la suma de varias circunstancias, pero esa suma hace repetitivo y pronunciado el gran problema. Nunca me habéis escuhado achacar a los delanteros el problema del gol..

-¿A qué se refiere cuándo dice que necesitan de todos?

"Todos, la afición, los medios de comunicación, el entrenador, los futbolistas, etc. Vosotros sois testigos de lo que significa ir para un lado o dividirse, lo sabemos todos. No voy a deciros tenéis que hacer esto o lo otro, pero debe analizarse esta situación de dificultad, de lesiones, por ejemplo, cómo vamos a competir ahora con el Alavés entre sanciones y lesiones. ¿Destruimos, dividimos? Si el entrenador es el problema, el club así lo decidirá y tomará una decisión. Pero... ¿siempre es el problema aquí, en el Valencia, el entrenador en los últimos años? El club es el que decide, nosotros trabajamos con más ilusión y creo que esta situación se va a revertir..."

-¿Cómo ve a sus jugadores?

Tensos, aunque para el que pierde un partido así es el mazazo, para el que gana debe ser un subidón. Confío en que podamos quitarnos de encima esa repetiicón de situaciones que nos han generado falta de confianza"

-Ahora llega el mercado de invierno, ¿puede solventarse el gran problema con la llegada de algún delantero?

"No sé, es difícil en este mercado encontrar gol, vale mucho dinero. Tenemos cuatro delanteros buenos, hasta ahora no han encontrado el gol de forma continuada, ocasiones tenemos basante claras, es una cuestión de insistir. Si lo logramos de forma consecutiva, todos van a adquirir confianza para rendir"

-¿Por qué Rodrigo se fue tan rápido del campo y no estuvo con los compañeros celebrando el triunfo?

"No sé cuándo salió. Yo no le pregunto a un futbolista en esos momentos. Lo vi normal, del modo habitual... Como reaccicona un futbolista después de un partido son momentos para dejar que venga la calma. Luego todo se habla y todo vuelve a su cauce, cuando las mentes están más limpias es más fácil hablar y dialogar"