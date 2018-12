Iturra y Sansone, candidatos a salir en el mercado de invierno

El Villarreal CF, como consecuencia de su mala clasificación en la Liga a estas alturas de la temporada, vivirá un mercado invernal de fichajes más movido de lo habitual en un club que no es propenso a realizar contrataciones a estas alturas de la temporada.

El conjunto amarillo se encuentra en la decimoctava posición, en zona de descenso, con 15 puntos y a uno de la salvación, aunque con un partido menos, ya que el jueves 3 de enero debe recibir al Real Madrid en La Cermica. Habitualmente, los directivos del club de La Cerámica han considerado que las contrataciones en este momento de la temporada no solían ser convenientes y aseguraban que el de invierno no es «un buen mercado». A pesar de eso, en esta ocasión el Submarino procederá a dar salida a alguno de sus efectivos y a dar entrada de nuevos fichajes, lo que convierte al de este año en un mercado con mayor movimiento de lo esperado al inicio de curso, en el que se consideraba que la plantilla tenía potencial de sobra para afrontar las tres competiciones.

En el capítulo de posibles salidas, dos jugadores parecen tener bastante clara su desvinculación del Villarreal. Es el caso del centrocampista chileno Manuel Iturra y el delantero italiano Nicola Sansone. Ambos jugadores negocian su futuro fuera de la entidad. Manuel Iturra lo hará como agente libre, mientras que se debe concretar la forma en la que Sansone dice adiós al Villarreal.

Además de las perspectivas existentes en torno a estas dos salidas, se deberá tener en cuenta otras variables como la de la llegada de ofertas por algún otro jugador. A todo ello, se suma que el técnico Luis García Plaza, acaba de llegar al club en sustitución de Javier Calleja, y solo ha dirigido al equipo en dos partidos, la victoria por 2-0 ante el Spartak de Moscú en la Europa League y el empate a dos en Huesca en Liga. La opinión del entrenador sobre el futuro de los jugadores será clave, sobre todo en lo referente a aquellos con los que no va a contar. Por lo que respecta al capítulo de las incorporaciones, el club está centrado la búsqueda de dos jugadores, ambos para el medio.



La figura de Iborra

Los problemas de Bruno Soriano, con un futuro incierto de cara a su regreso al equipo en la segunda parte de la temporada, obligan a buscar refuerzos para el centro del campo y desde La Cerámica no renuncian a hacerse con Iborra. El de Moncada quiere salir del Leicester, en el que no cuenta. Ayer de hecho no tuvo ni un minuto en la victoria ante el Manchester City un jugador que podría aportar, si llega al Villarreal, distintos roles, ya que el cuerpo técnico necesita tanto un pivote como un creador. La última alternativa sería la de firmar a un central si aparece un oportunidad.