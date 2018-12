Superar el debate sobre Marcelino

Me pasa una cosa con Marcelino que me apetece contar. Son ya más de tres los valencianistas con los que he hablado cara a cara que me dicen «pero cómo dice el entrenador que Mestalla todavía no le ha cantado si el otro día ya empezaron con lo de 'Marcelino dimisión'...». Y mi respuesta ha sido en todos casos la misma y es una pregunta, ¿tú estabas en Mestalla? Y dijeron que sí y cuando les dije que los que cantaron Marcelino dimisión fueron cuatro, los tres asintieron, es verdad, no fue todo Mestalla. «Lo empezó la Curva...» y entonces yo les digo, «sí, empezó la Curva, pero la Curva no es Mestalla y además hubo quien pitó a la Curva por cantar Marcelino dimisión».

Y aunque a regañadientes, los tres acaban admitiendo la tozuda realidad, que por lo que sea, Mestalla no ha cantado contra Marcelino como sí ha cantado contra otros. Marcelino te puede gustar más o menos, pero es un dato a tener en cuenta que la afición no la ha tomado con él. Recuerdo el día en que Mestalla cantó por tercera vez en poco tiempo «Llorente vete ya» y Llorente tiró a Pellegrino tras caer goleado en casa contra la Real Sociedad. ¡Aquello fue una bronca y lo demás tonterías! ¿Por qué Mestalla está respetando a Marcelino? Pues mira chico, no lo sé. Él dice que «algo verá» y tal vez tenga razón, pero se me ocurren algunas razones más.

Por ejemplo que más vale malo conocido que bueno por conocer, y que aunque rígido en lo táctico y aparentemente 'manioso', la gente puede tener pánico a que el dueño del Valencia le dé por traer a otro Neville u otro Ayestaran. Por no hablar de Prandelli y su espantada. Puede ser perfectamente un motivo rollo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y hasta se me ocurre uno más, que tanto han dicho desde el nacionalmadridismo que Mestalla es muy dado a cantar «Pepito vete ya», que ahora para que no se lo digan, lleva el freno de mano puesto. Sea como sea, el fenómeno no deja de ser curioso porque en la distancia corta pocos defienden al entrenador, pero cuando llega la hora de la verdad, fum de botja, es decir, molt de fum pero res de calentor.

Algo así como Twitter, que se montan manifestaciones a diario pero luego nadie sale a la calle porque es más fácil protestar desde el sofá. Parecerá que estoy incitando a la gente que cargue contra el entrenador y no es eso, simplemente digo que el Valencia CF no va a cambiar de entrenador a no ser que la cosa se ponga muy dramática, que no parece, y que por ello, haríamos bien en superar el debate. Es lo que hay.