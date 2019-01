Iborra, caliente, caliente...

El Leicester ha ascendido este lunes en la tabla en la Premier League al derrotar a domicilio por 0-1 al Everton en el primer partido del año en el campeonato inglés de fútbol, si bien lo que afecta directamente al Villarreal es el hecho de que Vicente Iborra, que estaba apto físicamente para jugar, ni tan siquiera se ha vestido de corto con el conjunto londinense. No ha estado ni entre los 18 elegidos por el técnico para la convocatoria.

Iborra es uno de los objetivos del conjunto amarillo en este mercado invernal y aunque durante la primera parte del campeonato apenas contó —algo que lógicamente despertó su malestar y lo pronuncia cada vez que se repite— pese a que el verano el club inglés no quiso negociar su salida, en el último mes de competición antes de Navidad recuperó algo de protagonismo. Sin embargo, la decisión de este lunes de no contar con él hace que, a la espera de una respuesta de los 'Foxes', la salida del futbolista de Moncada sea más viable. El Leicester, que venía de perder con el Cardiff galés, se ha reencontrado con la victoria gracias a un solitario tanto de Jamie Vardy en el m. 59, pero Iborra está cada vez más caliente.