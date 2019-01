El corazón azul y grana de Ibo

No conozco a ningún granota al que no se le haya puesto un nudo en la garganta con algo que nunca quisimos leer: nuestro anhelado Iborra está a un paso de recalar en el Villarreal de otro de nuestros baluartes como es Luis García. Esta noticia no ha pasado desapercibida para miles de granotas que están enfadados sin saber muy bien por dónde van los tiros de lo que va a ser una operación complicada incluso para el propio Iborra. Y es que el Levante UD siempre fue y siempre será su primera opción. Es cierto que no todos tienen la información de primera mano, pero aún así duele leer comentarios tildando de algo que no es a uno de los pilares del mejor Levante de la historia. Esta semana me la iba a tomar sabática, pero me veo en la obligación de explicar bien claro todo lo que hay alrededor de esta operación y de las causas por las cuales 'Ibo' no va a jugar, al menos de momento, en nuestro Levante. Así que vamos a recapitular.



Primeros contactos

El pasado verano ya hubo contactos entre nuestro Levante y los representantes de Iborra para tantear su posible fichaje. El Villarreal entonces también se interesó, pero como ya he escrito miles de veces, para 'Ibo' su primera opción siempre fue volver al Levante. El caso es que entonces la respuesta fue una negativa tajante por parte del Leicester, reacio a negociar el traspaso tras haberle pagado al Sevilla alrededor de 11 millones. El Levante desistió (lógicamente) de incorporar a Iborra esta temporada y cerró la plantilla con Vukcevic. Sin embargo, el panorama cambió cuando después de tres meses de competición, el bueno de 'Ibo' apenas contaba para el nuevo míster del club inglés. Es más, su situación ha empeorado este último mes con partidos en los que ni ha participado.

Prioridad granota

Iborra y sus agentes siempre están en contacto con el Levante por la buena relación que hay entre ellos. Regresar al Ciutat siempre ha sido su primera opción, pero en este momento la situación económica para un traspaso como el que exige el Leicester no es la mejor. Y es que, insisto, para 'Ibo' el Levante siempre ha sido su primera opción. Y el Levante, a su vez, lógicamente estaría encantado. Conociendo las pretensiones del Leicester, nuestro club no tiene ahora la capacidad financiera de hacer frente a ese traspaso. Así que muy a su pesar, tiene que descartar su fichaje una vez más.



Uno de los nuestros

Iborra de momento no vendrá al Levante y no es por culpa de uno u otro. Simplemente hoy no es posible, por desgracia. Me gustaría que la gente tuviera un poco de empatía tanto con 'Ibo' como el club. Él es y será granota toda la vida y estoy convencido de que tarde o temprano cumplirá su deseo. Espero que si vuelve algún día de groguet lo tratemos con todo el cariño que uno de los nuestros se merece porque lleve la camiseta que lleve, su corazon es mitad azul y mitad grana, y eso es algo que nunca cambiará.