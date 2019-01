El Valencia CF tiene bloqueado el fichaje de los delanteros

El Valencia CF tiene un serio problema con el gol y serios problemas para solucionarlo. Quiere sacar a Gameiro y Batshuayi en este mercado de invierno para fichar uno o dos delanteros más, pero ya ha tropezado con la cruda realidad: no encuentra salida para ninguno de los dos delanteros. Y si no hay salidas, no puede haber fichajes...

Al entrenador del Valencia CF le preguntaron por el mercado de invierno y si la derrota ante el Alavés ha acelerado esta necesidad, y se le entiende todo. Por mucho que él considere que hacen falta, si no hay salidas no habrá fichajes: "No os puedo asegurar que no haya movimientos, pero el último resultado en ningún caso nos modifica la forma de pensar ni aceleraría el proceso, nuestra dinámica de resultados y juego nos indican una forma de proceder y no un último resultado, puede que haya movimientos, pero vendrán movidos seguro en circunstancias de que haya salidas".

En este sentido, la postura de Gameiro y de Batshuayi hasta el momento es inamovible: quieren seguir en el Valencia CF. Y más la del futbolista francés, que llegó traspasado el pasado verano desde el Atlético de Madrid y tiene contrato en vigor hasta 2021. Gameiro fichó por el conjunto de Mestalla ganando menos dinero del que percibía en el equipo colchonero y no está dispuesto a salir ahora porque sigue pensando que quiere triunfar en el Valencia CF. El club le busca salida en el mercado chino sabedor de que es el único que puede hacerse cargo de una operación de este calibre económico, pero una cosa es la voluntad del Valencia y otra la de Gameiro. Y lo mismo sucede con Batshuayi, si bien el belga está cedido por el Chelsea y su salida es más factible. Eso sí, el conjunto de Londres le ha dicho al Valencia que no quiere al jugador, y hace valer el contrato de cesión firmado el pasado mes de agosto. Esto significa que para que salga el belga, algún equipo tiene que asumir las condiciones económicas que pactaron Chelsea y Valencia, que fueron cuatro millones de euros por la cesión y el sueldo del jugador, ocho millones brutos. Total, que por media temporada son cuatro millones del sueldo y dos de la cesión.



El caso Chicharito

Por ello, en estos momentos, el Valencia está literalmente bloqueado, el control financiero no le permite fichar si antes no hay una salida y cunde el nerviosismo en el club. Esto explica la extraña rueda de prensa de Marcelino del viernes de la semana pasada cuando se vio obligado a poner en valor a Gameiro y Batshuayi sabedor de que las cosas han de cambiar mucho para que puedan cambiarlos por otros, o como mínimo fichar uno. En este sentido se encuadra la declaración sobre Chicharito y aquel "me gustan más mis delanteros". Según confirman a este periódico fuentes del club, no se ha avanzado nada con el mexicano porque hasta que no avance con alguna salida, no puede avanzar con una llegada. Los contactos con el mexicano se ha producido -de hecho todo nace porque él mismo se ha ofrecido porque quiere jugar en la Liga española-, el Valencia ha hablado con él y lo contempla como una posibilidad más que interesante tal y como está el mercado. Es más, este diario ha podido saber que el Valencia CF ha llegado a tantear el fichaje del delantero del Chelsea, Álvaro Morata, pero desde el punto de vista económico es inviable. Morata juega en el Chelsea, el mismo equipo que Batshuayi, pero está buscando un delantero para este mercado invernal y no está satisfecho con el rendimiento del delantero madrileño, que llegó al equipo de Sarri en el verano de 2017 por 66 millones de euros pero ha terminado perdiendo la titularidad. Ahora, es el Sevilla el equipo que está intentando fichar al futbolista y este domingo incluso se produjo una reunión entre Joaquín Caparrós y Juanma López, representante del goleador, para tratar su incorporación al conjunto andaluz.



A la espera de Denis Suárez

Por otra parte, además de un delantero, el Valencia CF también se quiere reforzar con un jugador de banda y entre los elegidos está Denis Suárez, del FC Barcelona. Denis quiere jugar en la Premier League y tal y como ha informado la Cadena Cope en Barcelona, el club catalán le comunicará la semana que viene si acepta la oferta de cesión que le ha hecho el Arsenal de Londres que entrena el exvalencianista Unai Emery, quien ha llamado personalmente al futbolista, siempre según esta emisora. La intención de Denis es jugar en la Premier y sabedor de que el Barça no cuenta con él, le ha dicho que si no va al Arsenal, se queda en el conjunto de la Ciudad Condal hasta final de temporada, algo que se puede calificar de medida de presión por parte del futbolista para que su club facilite su salida. En caso de que no sea así, comenzará a dibujarse el panorama al que aspira el Valencia aunque parezca un contra sentido, ya que este es el escenario que contempla el Valencia CF, ya que cuando llegue el final de mercado, si el jugador no tiene equipo, la postura del club azulgrana habrá de ser necesariamente otra. En este sentido, Marcelino García Toral ya admitió en una entrevista a SUPER que en cuanto al futbolista de banda, podría haber algún movimiento al final de mercado.