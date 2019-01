Primera generación dorada para L`Alqueria´del Basket

Apenas quince meses después de su inauguración, L'Alqueria del Basket ha comenzado a cosechar sus primeros éxitos importantes en este final de 2018. Por un lado con la clasificación del equipo Infantil para la Fase Final de la Minicopa en Madrid, pero sobre todo con el billete del equipo Júnior para la Final Eight de Vitoria tras proclamarse campeón en La Fonteta del Adidas Next Generation. Un torneo en el que, ni de lejos, entraba en las quinielas como candidato al triunfo.

«Estoy muy feliz y orgulloso de que los chicos, y toda la cantera, hayamos podido vivir algo así. Igual no se esperaba mucho pero tal y como avanzó la competición nos lo fuimos creyendo», aseguró a SUPER el técnico de ese equipo, Xavi Albert. «Habíamos jugado un par de torneos con equipos importantes pero que tenían muchas bajas. Habíamos competido bien, sabíamos que podíamos dar la cara contra ciertos equipos...Íbamos con la ambición de competir al máximo posible y con ilusión de hacerlo bien en casa, pero sin mirar más allá», insistió tras calificar a la generación que entrena de «muy competitiva» y «de recorrido».

Tras unos días subidos en una nube, que además han podido disfrutar junto a sus familias y amigos, la primera generación dorada de L'Alqueria volvió este lunes al trabajo. La sonrisa, eso sí, continúa fija en sus rostros. No es para menos en un grupo formado, en su gran mayoría, por jugadores valencianos. Nueve de los doce son de la 'terreta', a los que habría que sumar también a Jordan Agabi –nigeriano pero que desde los dos años está afincado en València–.

«Es un contraste a nivel nacional, y hacia lo que se está viendo en los Campeonatos de España no sólo Júnior, también Cadete e incluso Infantil. La apuesta por el jugador que se considera de mayor talento viene sobre todo de fuera, países del este o países africanos con mucha presencia física», explicó Albert. Es más, hay hombres como el alero Alejandro Bellver que llevan en el club desde categoría prebenjamín, o Alejandro Requena desde alevín. De hecho tan solo Alonso Faure y Millán Jiménez son nuevos esta campaña en la entidad taronja. «El Valencia Basket marca un claro punto diferencial, somos una referencia respecto a muchos equipos júnior de grandes canteras por la apuesta que se hace no sólo del jugador nacional, sino también valenciano. Y eso que estamos hablando del último escalón de cantera antes de saltar al filial», prosiguió el preparador valenciano.

Su caso, por ejemplo, es también un espejo de lo que es L'Alqueria. Tras militar en la cantera del Valencia Basket desde los 6 hasta los 18 años, lleva ya siete temporada dirigiendo como técnico a varios equipos dentro de la estructura del club. «Me considero un hombre de la casa, me he criado aquí y por eso el poder estar en un partido así en La Fonteta, con esta generación júnior y alcanzar una meta que parecía improbable, es una enorme satisfacción», destacó. No obstante, quiso dejar claro que «esta generación la han llevado muchos entrenadores bajo la línea de un director de cantera. Me gusta verlo como el fruto de un trabajo muy bien hecho durante mucho tiempo. Y ese es el mejor premio que podemos tener como cantera».

Es ahí, precisamente, donde el trabajo y el escenario que proporciona L'Alqueria cobra una especial dimensión. «L'Alqueria lo que aporta es un espacio de comunión, donde todos estamos en contacto, se habla de baloncesto, el club se preocupa de la formación de jugadores y entrenadores, y eso se tiene que ir demostrando», indicó sin perder la perspectiva de que «al margen de poder ganar algo a nivel grupal, el gran objetivo es sacar jugadores en los próximos años que valgan para entrenar con el primer equipo y que se puedan asentar en la ACB. Ese sería el verdadero éxito para nosotros».



Final Eight de Vitoria

La Final Eight de Vitoria, con los ocho mejores equipos júnior de Europa, se disputará del 17 al 19 de mayo coincidiendo con la celebración en la capital vasca de la final Four de la Euroliga. Únicamente, por ahora, el Valencia Basket y el Lietuvos Rytas están clasificados para una cita a la que «vamos a ir a competir con ambición. La presión es la misma que cuando jugamos el torneo en casa, la de ser un buen equipo y jugar un buen baloncesto», concluyó Xavi Albert.