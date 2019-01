Primeras palabras de Vukcevic después del grave error del VAR

El futbolista del Levante Nikola Vukcevic explicó este lunes que está convencido de que no cometió penalti en la acción en la que tocó el balón con el brazo y que, al final, supuso el gol de la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid (1-0). "Para mí no es penalti, no es penalti, pero el árbitro decide señalar penalti y nos tenemos que conformar con esto", indicó el jugador montenegrino en declaraciones a la televisión oficial del Levante.

En el minuto 56 de juego, el colegiado Eduardo Prieto Iglesias señaló penalti por manos de Vukcevic cuando el jugador apoyaba su brazo en el suelo y provocó que el Levante anunciase que va a solicitar al Comité Técnico de Árbitros (CTA) "que se pronuncie sobre los criterios interpretativos" utilizados cuando se aplica el VAR y sobre quién debe aplicarlos.

Además, el jugador balcánico lamentó no haber sumado en el Wanda, ya que en su opinión completaron un partido para "haber sacado" un resultado positivo. "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa. Sabíamos que iba a ser difícil para nosotros pero pienso que jugamos para haber sacado algún punto en Madrid. Para el Levante lo más importante es mantenerse en Primera división. Si podemos conseguir algo más, mejor para nosotros y para el club", indicó.

Vukcevic, que el pasado verano se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Levante tras una inversión de unos nueve millones de euros, confesó que ha pasado "momentos difíciles estos últimos cinco meses" y que ha necesitado más tiempo del esperado para adaptarse. "Necesitaba más tiempo para adaptarme al nuevo equipo y a la nueva Liga pero ahora estoy mejor", dijo.

"El campeonato es muy difícil. No sabía que sería así de competido. Es la mejor liga del mundo y voy a disfrutar en esta Liga. Necesito más tiempo, más partidos para estar en mejor forma, estoy trabajando duro para estar en mejor nivel", concluyó.