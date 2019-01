Tiafoe exhibe músculo y reta a Rafa Nadal en cuartos

Frances Tiafoe se medirá en cuartos de final del Open de Australia con el campeón de la edición de 2009 y actual número 2 mundial, Rafa Nadal. Frances Tiafoe se permitió bromear con el entrenamiento que tendrá que realizar para preparar el encuentro: "No puedo celebrar mi cumpleaños porque me va a hacer correr como un loco. Me voy a ir ahora mismo a dormir para recobrar todas las energías", señaló en pista, cuando apenas eran las siete de la tarde en Melbourne.

Estaba de humor y con la subida de adrenalina lógica de la victoria ante el búlgaro Grigor Dimitrov el día de su 21 cumpleaños. Nunca se ha medido al español, al que avisó: "¡Será mejor que Nadal se prepare!", soltó. Nadal le espera, con los deberes hechos y en forma: "Conocemos bien a Tiafoe, ya sé que será un rival duro".