Una cosa sobre el compromiso de los jugadores

En esto del fútbol nada hay como ganar para ver las cosas de otra manera. No digo que la pesadilla haya llegado a su fin y que ahora todo va a ser bonito aunque lo estoy deseando, y no lo digo precisamente por eso, porque solo lo deseo, no lo pienso. Y también pienso que en esa manera cauta de ver las cosas está el germen de las muchas o pocas posibilidades que tiene el Valencia CF de darle la vuelta a la tortilla y convertir una temporada que va camino del fracaso en digna, buena o incluso histórica. El equipo de Marcelino ha salido de la UVI pero sigue enfermo y solo sanará del todo pensando en ganar el siguiente partido de manera humilde. Empezamos la temporada siendo equipo de Champions y el fútbol nos ha dado en los morros. O somos tan intensos o más que nuestro rival y mantenemos la atención durante todo el partido, o somos un equipo vulgar. Si a ello le añadimos el error de haber hecho una delantera peor que la temporada pasada y la dosis de mala suerte con las lesiones de futbolistas como Guedes y Kondogbia, hasta coqueteas con los puestos de descenso. Eso somos ahora, o eso hemos sido, pero si de verdad aprendemos de ello, podemos ser otra cosa mucho mejor. Me gusta pensar que los futbolistas han aprendido y que lo demuestran con una implicación en el proyecto que se ha de aplaudir a la fuerza. Veremos dónde llega la cosa, pero la plantilla del Valencia CF ha demostrado que no le da lo mismo qué pasa con el proyecto, el club o el entrenador. Si tienes un equipo en la UVI y a los futbolistas les da igual si vas a tirar al entrenador, preocúpate, y lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos meses es que los futbolistas hayan dado ese paso adelante. Cada uno haga lo que quiera pero yo les aplaudo. No les aplaudo por tener el equipo a siete puntos de la Champions, les aplaudo porque han demostrado compromiso. Sé perfectamente que a los futbolistas del Valencia hay que exigirles que ganen, pero tantas veces se dice eso de que sentir la camiseta y cosas por el estilo, que hay que recordar que por compromiso no es. Lo digo siempre, para estar arriba tienes que tener buenos futbolistas y buen entrenador, el compromiso y el amor a unos colores te vale para partidos o situaciones determinadas, y tenemos el ejemplo ante nuestras narices. Otros años, con peores jugadores y sin compromiso, la cosa terminó se complicó una barbaridad. Lo importante es que el Valencia ha cogido aire mientras espera el regreso de tipos como Guedes y Kondogbia, casi nada.



Más opiniones de Carlos Bosch.