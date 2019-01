Clausulazo para Kang In Lee

El canterano Kang In Lee amenaza con dar el salto de manera definitiva al primer equipo. Hasta el momento ha sido un futbolista al que Marcelino García Toral ha probado en Copa del Rey pero todo apunta a que en las próximas semanas pueda convertirse en una posibilidad más para el entrenador en los partidos de Liga.

De momento el joven coreano ha jugado cinco partidos de Copa con el primer equipo, dos ante el Ebro, dos ante el Sporting de Gijón y uno ante el Getafe, además de los minutos que tuvo en el tramo final del encuentro liguero frente al Valladolid en Mestalla. En el Coliseum de Getafe fue titular y es el partido clave, porque el equipo de Bordalás es un rival de enjundia que permite calibrar el nivel competitivo de un futbolista y bajo esos parámetros el coreano aprobó y con excelente nota. No solo no le pudo la responsabilidad y se sobrepuso a la presión y el acoso de un veterano de guerra como Damián Suárez que hasta le agredió pisándole en una jugada en la que no estaba el balón en juego, además, Kang In fue junto a Jaume Doménech el mejor del Valencia CF. Así de claro.

El joven canterano es en teoría futbolista del filial con dinámica de primer equipo, pero más allá de las consideraciones legales o federativas, lo cierto es que es uno más para Marcelino, lo que provoca que esté muy expuesto. Kang In es en estos momentos un futbolista llamado a entrar en la elite y por lo tanto está en el foco. De él han estado pendientes los principales clubes españoles y europeos cuando ha sido un prometedor canterano, y ahora la situación no ha cambiado. Sin ir más lejos el Real Madrid llegó a llamar de manea oficial al Valencia CF para hacerle saber su intención de querer negociar su fichaje cuando era cadete. Llamó Víctor Fernández a José Ramón Alexanko cuando el primero era el director de fútbol base del conjunto blanco y el segundo del Valencia CF. El club de Mestalla no quiso negociar y el Madrid no entró en conflicto.



Las etapas de Kang In Lee

Kang In Lee tiene en estos momentos una cláusula de veinte millones de euros después de que renovara su contrato el pasado verano, pero sucede que no siempre es fácil prever en un contrato la progresión de un futbolista, para bien o para mal. Es decir, el contrato que negoció en su momento Mateu Alemany va acorde al rol inicial de Kang in,p ero el coreano ha quemado etapas a una velocidad pasmosa. Esta era una temporada para asomar al primer equipo, para estar en la dinámica y jugar con el filial cuando no entrara en las convocatorias de Marcelino, pero desde el punto de vista de la formación de un futbolista, se puede decir que eso ha quedado atrás, Kangin ya ha demostrado que puede jugar en el primer equipo y es por lo tanto uno más.

Lo que se esperaba sucediera en doce meses ha sucedido en seis. Al respecto, el Valencia había previsto que la temporada que viene Kang In tuviese ficha de primer equipo y una cláusula de 80 millones de euros, y de la misma manera que el jugador ha quemado una etapa, el club entiende que ha de adecuar el contrato y el blindaje a la nueva realidad porque en un par de meses puede, por ejemplo, decidir un partido y los 20 millones que ahora parecen muchos, pasar a parecer pocos.

Por ello, según ha podido saber SUPER el Valencia se ha planteado de manera muy seria cambiarle la cláusula a Kang In y que ya mismo pase a ser de 80 millones de euros, paralelamente el futbolista pasará a cobrar la ficha que debería tener la temporada que viene pero al tratarse de un contrato de un canterano no es un salto significativo. Con ello el Valencia CF reconoce el trabajo y premia al futbolista para que siga creciendo, y sobre todo, se asegura un control absoluto sobre él. Con 80 millones de euros de cláusula, Kang In estará fuera de mercado en unos días.