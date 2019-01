Marcelino habla sobre Kang in, Gameiro, Coquelin y el Villarreal

Marcelino habla sobre Kang in, Gameiro, Coquelin y el Villarreal I. HERNÁNDEZ

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha hablado en rueda de prensa previa al partido que su equipo juega en Mestalla este sábado ante el Villarreal CF. El técnico asturiano está pendiente de la evolución de Coquelin y Gameiro, al tiempo que no considera que el coreano Kang in esté todavía para ser titular en el equipo. Además, no ha querido entrar en polémicas con el Getafe y su entrenador Pepe Bordalás.

¿Cómo esta Gameiro?

Agotaremos todas las ocpciones y veremos su evolucion, el golpe ha sido muy fuerte y está mejorando progresivamente, pero esta mañana a la hora de correr le molestaba, está pendiente de una prueba y en función de la prueba tomaremos una decisión, y si no eligiremos a un canterano entre Fran Navarro o Álex Blanco.

¿Tiene Kang In opciones reales de ser titular?

Es un chico de 17 años, 17, no podemos hacer una estrella de un jugador de 17 años, lo digo desde mi experiencia como futbolista y entrenador, también en un equipo filial y equipos que siempre hemos mirado a la cantera y hemos dado opciones a los jóvenes. Los pasos hay que darlos firmes y de uno en uno, necesita un proceso de formación y adaptación y creo que para ser titular necesita dar varios pasos. Es la opinión del entrenador, respeto cualquier otra.

Mañaña cumple 300 partidos.

Eso significa que me estoy haciendo mayor, pero es una stifacción profesional grande, es el fruto a muchas horas de dedicación, es una ilusión y responde a una forma de ser durante muchos años, en este proceso tengo que agradecer a los futbolistas y todas las plantillas que me han traído hasta aquí y los dirigentes que me dieron la confianza y por supuesto a Rubén e Isma que llevamos muchos años trabajando juntos, espero que sea por más tiempo.

¿En qué ha cambiado el Villareal?

El dibujo y la idea de fútbol en algo que ha cambiado, antes era un equipo que salía con el balón jugado, anteponía el riesgo a lo que es la progresión, y ahora es un equipo que encaja menos, es más sólido, es un poco difernte, no mucho porque aunque haya un cambio de entrenador con ideas diferentes, los jugadores que tienes son los mismos. Ha llegado Iborra que da una presencia en el juego ofensivo mayor y es un equipo que ha empatado mucho y que tiene buenos futbolisats, una plantilla bien confeccionada, pero en una dinámica de resultados negativa, esa capacidad se ve dificultada porque surge la ansiedad, las dudas y es algo que me suena. En algunos aspectos tenemos caminos paralelos.

¿Le cabrea lo que se está dicendo desde Getafe? Bordalás, los jugadores...

Que yo sepa el entrenador del Villareral es Luis García Plaza y en la previa del Getafe ya hablaremos del Getafe y de la Copa. Ahora hablaremos de la Liga o del mercado, no comentaré nada de la Copa.

¿Temes que vuelva a instalarse el nubarrón en Mestalla después de la derrota en Getafe?

Nubarrón en Asturias y en Cantabria, ahí sí que hay nubarrones, sí que llueve sin parar, el resto es trabajo y resultados y yo trabajo cada día con la máxima ilusión y fuerza, no estoy pendiente de esas cosas, si hubiera estado pendiente de eso que tú defines como nubarrón me hubiera vuelto loco, el tiempo de ponerme nervioso y cambair mis estados de ánimo y estar dubatativo ya pasó después de 15 años a nivel profesional. Nosotros queremos ganar y el equipo viene en Liga de hacer buenos partidos. Contra el Valladolid logramos solo un empate de forma inmerecida, en Vigo remontamos después de once meses y merecimos ganar. Ahora tenemos la ilusión de ganar al Villareral, tenemos argumentos y convencimiento para hacerlo.

¿Si fuera periodista titularía 'El derbi del miedo`?

Después de ganar nunca tienes que tener miedo, despiés de perder hay que tener respeto, los miedos no deben existir ni en mí ni en los jugadores. En el partido de la primera vuelta ya decían que era el partido del miedo, pero miedo... por la hora que se jugó, los dos vamos salir a ganar, nosotros necesitamos confirmar la victoria de Vigo y volver a ganar en casa y el Villarreal necesita ganar para salir de la situación en la que está. Nosotros esperamos ser superiores y transformarlo en tres puntos.

¿Coquelin llega?

Veremos en el entrenamiento de hoy, entrenó ayer de menos a más y es muy posible que si hoy entrena con nornalidad llegue para el partido.