La rajada de Asenjo tras la derrota del Villarreal en Mestalla

Sergio Asenjo, portero del Villarreal, se mostró muy crítico con algunos de sus compañeros tras la derrota de este sábado en el campo del Valencia CF y aseguró que hasta que no logren juntar a once jugadores aguerridos en el campo no cambiarán la dinámica en la que están inmersos.



"Hay que ser realistas", aseguró el guardameta en una entrevista con BeInSports en la que indicó que el problema del equipo es "una cuestión de actitud" y recordó que a todos les ha costado "mucho llegar a Primera. Yo voy a intentar agarrarme todo lo posible y espero que mis compañeros hagan lo mismo", agregó.



"Cada vez queda menos, pero si estamos todos a una podemos sacarlo. Estamos a un par de partidos de poder salir pero eso lo llevamos diciendo desde hace varias jornadas", lamentó.



El meta, a pesar de la derrota por 3-0 ante el Valencia CF, fue el mejor de su equipo en los noventa minutos y salvó con sus intervenciones al Villarreal de una goleada todavía mayor.



Minutos después de sus palabras en caliente y sobre el césped de Mestalla, Sergio Asenjo quiso matizar lo dicho con un tuit: