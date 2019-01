Tremendo zasca de Marcelino a Bordalás

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha dejado un par de perlas en dirección a Pepe Bordalás, técnico del Getafe, que será el rival del conjunto valencianista este martes en Mestalla a partir de las nueve y media de la noche, en partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. El partido de ida, que ganaron los madrileños 1-0, estuvo marcado por la polémica entre ambos técnicos. Marcelino dijo que el Getafe juega al límite del reglamento, y Bordalás le recordó los problemas que tuvoen su momento con Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool. El técnico del Valencia CF, hasta ha hecho mención a las críticas que en su momento hizo la mujer del Cata Díaz a Bordalás. Por otra parte, llamativo que Marcelino se ha referido en todo momento a Bordalás por "el entrenador del Getafe" sin nombralo por su nombre.



¿De cara al partido ante el Getafe al no estar Coquelin ni Kondogbia considera la opción de meter un central en el mediocampo?

No vamos a meter un central en el mediocampo, jugamos en casa y tenemos que intentar levantar la eliminatoria. Eso sería dar un paso atrás.

¿Por qué Parejo nunca descansa?

Las circunstancias nos obligan a ello, si hubiéramos tenido disponibles a Coquelin o Kondogbia hubiera descansado pero no se ha dado esa circunstancia muy a mi pesar, lo ideal sería ir rotando teniendo a los tres disponibles. Mañana no va a suceder esa circunstancia, en esa posición necesitamos a un jugador de experiencia y tampoco tenemos a Guedes. Tenemos que focalizar la atención en un futbolsita que está jguando más minutos de los deseados pero que a la vez está ofreciendo un gran rendimiento

¿Cuándo se va a oficializar la renovación de Parejo?

Contractualmente cualquier pregunta que me hagáis está fuera de mi alcance, no es algo en lo que yo intervenga, que yo domine... Temas deportivos sí, temas contractuales son del club.

¿Valora que se quede Batshuayi y no llegue ningún delantero?

No me consta que haya camniado la situación, pienso que Michy no va a seguir con nosotros y no tengo la certeza de que venga un jugador porque no hay ningun futbolista cuya incorporación esté cerca.

¿Es un partido para salir a lo loco?

No es para salir a lo loco, tenemos que intentar no encajar. Si encajamos nos obligan a meter tres goles. Uno a cero es buen resultado, obligas al otro equipo a meter dos goles y no encajar. Será un partido largo, es posible que se decida en el segundo tiempo y desde ese pnto de vista tenemos que ser pausados pero a la vez incisivos y buscando el gol en todo momento. No encajar siempre nos deja la eliminatoria abierta.

¿Cómo lleva la polémica con Bordalás? ¿Qué piensa del gesto de 'llorones' desde el banquillo del Getafe?

Lo llevo muy bien, lo que peor llevo es perder. Lo que más me dolió fue perder por uno a cero. Distinguiría dos situaciones, lo que ocurre en el campo donde estamos todos muy tensionados y si el preparador físcio del Getafe hizo ese gesto, pues bueno, cada uno es responsable de lo que hace. En cuanto a las declaraciones de mi compañero... Soy el entrenador del Valencia CF y por respeto al Valencia CF no debo responder a ataques personales, cometería un error si contesto a descalificaciones personales utilizando este micrófono. Tengo 53 años, acabo de cumplir 300 partidos solamente en LaLiga, respeto a todos los entrenadores, a los de más experiencia ya los que acaban de llegar a Primera, a los que deseo que con trabajo puedan alcanzar una trayectoria como la nuestra. Tengo educación y respeto hacia cada uno de mis compañeros para no hacer declaraciones que signifiquen un menosprecio. Imaginaros que yo, para valroar al entrenador del Getafe, hago uso de unas palabrs del entorno de Cata, jugador del Getafe... Si hubiera hecho eso hubiera actuado de forma inadecuada. Por ello, con el máximo respeto, nunca lo haré. (En este enlace puedes leer lo que dijo la mujer del Cata sobre Bordalás)

¿Contempla hacer las rotaciones en LaLiga y no en la Copa?

Nuestra intención es ganar mañana y pasar la eliminatoria. Entrenamos a las siete, veremos cuál es la evolución de los futbolistas tras el esfuerzo ante el Villarreal y veremos si tenemos disponibles a jugadores como Gameiro. Los jugadores que salgan intentarán desde el minuto uno hasta la finalización del partido pasar a la siguiente eliminatoria. Es la idea de los jguadores, del cuerpo técnioco, del club y de la afición que esperemos que nos apoyen. Es muy bonito jugar partidos como el del sábado en Mestalla.

Hasta ahora ha habido rotaciones masivas en otras eliminatorias. ¿Habrá menos cambios?

Haremos cambios pero puede que menos que en otras ocasiones. No sé deciros un número, depende de cómo nos recuperemos y la decisión final.

¿El Valencia CF y Cádiz tienen un acuerdo a Manu Vallejo?

No estoy al detalle de si se ha producido, de si está cerca, preacuerdo o si no. Conozco poco al futbolista, no me da tiempo a analizar futbolistas en plena competición. Otra cosa es en verano. Tenemos un partido ante el Getafe solo 48 horas después de otro partido, eso ocupa todo nuestro tiempo. No sé en qué proceso está esa situación.

¿Hay cambios programados como en los dos últimos partidos de Copa?

Puede que sí pero no te lo aseguro, tenemos que ver las circunstancias.

Tres razones por las que el Valencia CF va a remontar.

Porque la intención, la actitud y el pensamiento es siempre ganar. Tenemos futbolsitas que quieren hacerlo, que están demostrandolo durante toda la temporada, tenemos la afición de nuestro lado y jugamos con ella a favor y estos últimos resultados y la forma de lograrlos ha aumentado la confianza de logarlos.

Se va a mirar mucho a los banquillos. ¿Habrá saludo?

Todo lo que tenía que hablar sobre el entrenador del Getafe lo he hablado ya, el partido, los dos clubes y sus equipos es mucho más importante.

¿Cree que la polémica que hay alrededor tiene un punto positivo de cara a motivar al vestuario?

Estamos pendientes de nuestro juego y de estar lo más acertados posible. Es une quipo complicado, difícil de ganar y difícil de meterle goles. Nos van a poner muchas dificultadse y nos centramos en cómo contrarrestarles para poder ganar.

¿Le ha decepcionado que no se vaya a disputar la final de Copa en Mestalla?

Era un gran estímulo para todos que fuera aquí, se ha decidido que sea en Sevilla y nuestra intención será intentar llegar igualmente. Sería un gran estímulo muchísimo más del doble.

¿Es un partido para jugar al borde del reglamento?

Va a ser un partido intenso, nada más. No entiendo por qué reflejar unos hechos se entiende como una crítica negativa. Es una arma que utiliza el Getafe entre otras muchas para ser un equipo muy competitivo. No sé por qué refrendar un hecho es algo negativo. Yo lo entendería como una alabanza.