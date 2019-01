"El arbitraje no me ha gustado nada"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó el arbitraje ante el Valencia después de caer eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey (3-1) al ser "un poquito casero", algo que no le gustó al preparador alicantino pese a recordar que no suele "hablar de los árbitros".

"Me quedo mal porque era un partido que habíamos encauzado marcando pronto y ellos no marcaron antes del descanso. Es verdad que han apretado con su empuje y la afición, pero hemos trabajado bien para compensar y finiquitar la eliminatoria", dijo.

"Luego llegó su último gol en un contraataque y nosotros estamos volcados con cuatro arriba. Al final, no finalizamos la jugada y te pasa esto. Quiero felicitar al Valencia y a su afición", manifestó Bordalás en declaraciones a beIN LaLiga.

Preguntado por el árbitro, el técnico azulón dijo que "al final esto es fútbol". "No sé si ellos lo merecieron más o menos que nosotros. Ellos han hecho tres goles y si que es verdad que yo no suelo hablar de los árbitros, pero el arbitraje de hoy no me ha gustado nada, ha sido un poquito casero", comentó. "No es justificación", finalizó.

Por último, Bordalás no quiso opinar del incidente sucedido al final del partido entre jugadores de ambas plantillas. "No he visto nada al final del partido", zanjó el preparador del Getafe.