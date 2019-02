El Valencia CF huele a final

Con algo más de media hora por delante, 2-0 en contra, la obligación de buscar al menos un gol y por supuesto no encajar más, el color que estaba tomando esta semifinal no era el mejor, pero esto no podía acabar así. Recordemos que este Valencia CF quiere la Copa y no la iba a entregar de esta manera. Primero Cheryshev y después Gameiro lograban igual de nuevo la eliminatoria en un partido brillante de los de Marcelino, solo manchado por dos imprecisiones que facilitaron los goles del betis y a punto estuvieron de echarlo todo al traste. Pero no, este equipo volvió a demostrar garra, ambición y capacidad para competir con cualquiera. La Copa todavía pasa por la vuelta, dentro de de tres semanas en Mestalla, pero con la ventaja de estos dos goles en el Villamarín que ha de ser determinante.

El Valencia encaró mejor el partido, le faltó aprovechar sus momentos. No lo hizo en la primera mitad, cuando desactivó durante muchos minutos a Canales, se hizo con el dominio y tuvo sus ocasiones. No las convirtió. La más clara, Rodrigo, tras una buena incursión de Piccini en el 28, puso a prueba a Joel con un remate a contrapié que el meta consiguió sacar a córner. Era un momento perfecto para noquear al Betis, que estaba haciendo aguas atrás después de perder a Bartra con solo nueve minutos de juego. Entre el 28 y el 30, otros tres remates de Mina, Soler y otra vez Mina que no vieron portería.

El Valencia, Parejo, tocaba y movía al equipo al ritmo de los silbidos del Villamarín, lleno hasta la bandera, intentando enchufar a los suyos. Lo lograron y fue, cómo no, Canales. Sus arrancadas, con una potencia y velocidad inauditas, comenzaron a generar peligro en las inmediaciones de Jaume. En una de ellas, en el 34, su centro se iba cerrando hasta que lo enganchó de manera semiacrobática Guardado, con la fortuna de que el remate se marchaba rozando el poste contrario.

Era un primer aviso cuanto menos a tener en cuenta, el Betis estaba obligado a dar más y en realidad tampoco necesitó mucho más para marcharse al descanso con ventaja en el marcador. Un balón colgado al área, la pide Jaume, pero Gayà no se fía y la despeja de cabeza a córner. Ya sobre el tiempo, el lanzamiento de Canales acaba empujándolo a la red Loren tras un rechace previo.

Un golpe inesperado porque los primeros 45 eran cuanto menos de empate, y con suerte para haberse marchado con ventaja. Quedaba, sin embargo, casi todo por vivir. El Valencia salió en busca del empate, lo tuvo en las botas de Mina y en una acción posterior de Piccini que Javi García está a punto de alojar en su propia portería. Sin embargo, el gol volvería a caer en la otra, un saque de esquina cerrado de Joaquín, puro veneno, que cuando Jaume quiere reaccionar ya es para intentar sacarla de dentro. No lo vieron el árbitro y los asistentes, pero sí el VAR.



Remontada

Fue un momento crítico, minuto 54, 2-0 en el electrónico y el rival crecido. Marcelino, casi de inmediato, movía ficha, daba entrada a dos futbolistas que cambiaron el panorama, Kondogbia y sobre todo Gameiro. En el 70 Cheryshev, agarrado por Júnior dentro del área, acertaba a meter la cabeza para rematar a la red una asistencia del francés. El gol tenía un efecto inmediato, el Valencia se venía arriba y al Betis le entraban las dudas. Lo que tantas veces hemos vivido esta temporada, pero ahora al revés.

En el 89, una jugada prodigiosa de Gameiro en el área del Betis terminaba con un centro preciso hacia la posición por la que entraba Cheryshev, que remata claro y hasta cómodo pero se le va un poco arriba y se estrella en el larguero. Los jugadores del Betis se miran, respiran, no sabían lo que todavía les iba a venir. Porque superado el 90 el Valencia volvía a la carga, esta vez con Rodrigo asistiendo a Gameiro para lograr el empate que hacía arrojaba algo de justicia a lo que se había visto en los noventa minutos.



Ficha técnica:

2 - Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra (Javi García, m.10), Sidnei, Junior (Francis, m.80); Canales, Lo Celso, William Carvalho, Guardado; Joaquín y Loren (Jesé, m.78).

2 - Valencia: Jaume Doménech; Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Carlos Soler (Wass, m.78), Coquelin (Kondogbia, m.58), Dani Parejo, Cheryshev; Rodrigo Moreno y Santi Mina (Gameiro, m.58).

Goles: 1-0, M.45: Loren. 2-0, M.54: Joaquín. 2-1, M.70: Cheryshev. 2-2, M.92: Gameiro.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó al local Júnior (m.15) y a los visitantes Rodrigo (m.52), Carlos Soler (m.65) y Parejo (m.73).

Incidencias: Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Benito Villamarín ante algo más de 57.000 espectadores que prácticamente llenaron el estadio, entre ellos unos setecientos valencianistas concentrados en la grada para aficionados visitantes.