"El mérito, insisto, es exclusivamente de los futbolistas"

Marcelino García Toral se mostró contento por el juego y resultado que ha cosechado el Valencia CF en Celtic Park, pero no dudó en colgar la medalla en sus propios jugadores. Estas fueron sus palabras:

¿Qué valoración hace del partido?

Hicimos un gran partido, desde el punto de vista defensivo creo que estuvimos a un altísimo nivel producto del gran trabajo y compromiso de todos los futbolistas. Les cortamos las vías de progresión interior, estuvimos sólidos en defensa, ajustamos por fuera cuando el balón llegaba a los extremos, les fuimos desconectando, generando cada vez más problemas, robando balón y creando peligro. El gol fue un golpe importante para ellos. Hay momentos muy importantes en los partidos y el 0-2 nada más comenzar el segundo tiempo nos dejó una situación más favorable. Yo podía preveer una mayor dificultad pero creo que ha sido producto del grandísimo trabajo de los futbolistas en el campo.

Muchos cambios en la alineación. De primeras podría sorprender, pero ha surtido efecto la rotación.

Esto es un deporte colectivo y los jugadores funcionan individualmente cuando el funcionamiento colectivo es bueno. Los dos delanteros hoy se han pegado una panzada de correr tremenda, han trabajado muchísimo, dando líneas de pase continuamente y ayudando a contraatacar. El mérito, insisto, es exclusivmaente de los futbolistas. Con balón tuvimos muchísima fluidez, el buen trabajo defensivo y el ofensivo nos ha ayudado a desconectar al Celtic.

¿Cómo está Piccini?

Tiene una molestia en el abductor izquierdo pendiente de valoración y evolución. Espero que no sea muy importante.

¿A qué se debe el cambio de Parejo?

Parejo no tiene ninguna molestia, teníamos la posibilidad de dosificar esfuerzos y por eso hemos hecho el cambio al descanso. Kondogbia está progresivamente para jugar noventa minutos y con un ritmo alto sostenido. Jugamos con esa idea de dosificar a los futbolistas que están más cargados de minutos.

¿Qué le parece el ambiente de Celtic Park?

Extraordinario, afortunadamente hemos logrado dosificarlo con el gran juego que desplegamos pero increíble. No creo que sea importante el partido que tenga en la mente antes del partido sino cómo ha competido el equipo en todas las fases del juego y el compromiso que estos jugadores tienen con una idea y con sus compañeros. Estoy agradecido, muy satisfecho.

¿Cheryshev y Guedes van a jugar más como delanteros?

No sabría decirte, creo que para jugar fuera de casa consideramos que la velocidad es un factor principal, ahora al tener dos delanteros lesionados teníamos que utilizar a otros futbolistas y nos sirve para probarles. Creo que han estaod francamente bien, que se han acoplado bien y eso enriquece el potencial de la plantilla. Tener jugadores polivalentes es un factor a tener en cuenta cuando tienes tanta, tanta competición.

¿Hubiera firmado tener estas dos eliminatorias en esta situación tan favorable?

Hubiera firmado un 0-2 antes de este partido, es evidente. El 2-2 no lo hubiera fimrado porque es un empate, aunque nos deje la eliminatoria ante el Betis en ligera ventaja no está decidida. Esta tampoco pero está bastante encaminada, tendríamos que incurrir en un grave error para no estar en la siguiente fase. De ahí a ser favoritos... Tenemos que eliminar al Betis y si tuviéramos esa suerte la final sería ante el Madrid o el Barça.

¿Puede ser titular Sobrino ante el Espanyol como titular?

Sí, puede ser titular. Ha jugado a un muy alto nivel hoy, a ver cómo se recupera porque venía de no jugar en bastante tiempo y a ver cuál es su recuperación pero si no logramos recuperar a Santi y a Rodrigo nos quedan Sobrino y Kevin, veremos también con Cheryshev y Gonçalo. A partir de mañana ya pensaremos en el futuro.