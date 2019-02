El reto de ´altura´ de Garay y Diakhaby

El eje central de la zaga que sacará el Valencia CF en Celtic Park está cantado. Diakhaby vuelve a los terrenos de juego después de cumplir tres de sus cuatro partidos des sanción tras la pelea de la Copa contra el Getafe y a su lado repetirá Garay, que disputará su sexto partido en diecinueve días.

Las bajas de Gabriel Paulista por lesión y Roncaglia por sanción –el árbitro que pita hoy, curiosamente, es el mismo que le castigó en las semifinales de la edición 2015/16 ante el United– obligan a Garay a repetir una vez más. «Los tiene que jugar, ni me preocupa ni me deja de preocupar, yo creo que los centrales los acertáis seguro... no hay dudas. Garay está en un buen momento de forma, mejor que la temporada pasada y para nosotros es muy importante. Jugará con Diakhaby, son dos centrales de nuestra confianza y para el fin de semana esperamos conclusiones con Roncaglia que vuelve de la lesión y Gabriel, que tenemos esperanzas de que esté disponible. Ahora, a jugar Garay, han pasado cuatro días y estará en buena disposición», analizaba Marcelino.

Juntos tienen una misión que les va a exigir su mejor versión en términos de concentración: el juego aéreo del Celtic. Diakhaby y Garay juegan su particupar partido por alto. «Hay que defenderlos bien porque son altos y tienen buenos jugadores en el juego aéreo», advertía ayer el técnico, que en su radiografía al respecto de los escoceses añadía que tienen «un jugador lesionado importante que es el lateral izquierdo, Forrest es un buen jugador, Brown, Edouard, son jugadores que tienen un nivel alto y como equipo trabajan bien, tienen un buen entrenador que entrenó a todo un Liverpool y con una filosofía de juego de ataque. Es un buen equipo con buenos futbolistas. Algunos de ellos los veremos en equipos de alto nivel en un futuro».

Insistía Marcelino en la previa en la capacidad de intimidación del estadio del Celtic, «un equipo con 60.000 almas aquí atizando sin parar», con «uno de los ambientes más espectaculares que se viven a nivel europeo y estamos expectantes, dicen que es similar a Anfield, donde estuve en un partido con un ambiente ensordecedor, aquí puede suceder lo mismo o más».