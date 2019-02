La ´versión´ de Gameiro en el fuera de juego que invalidó el penalti sobre Wass

Es la jugada que ha acaparado toda la polémica del partido entre el Valencia CF y el Espanyol en Mestalla. Parejo fusiló desde el borde del área pequeña a Diego López tras centro de Wass y el balón sale rechazado en dirección al danés, que es derribado en el área por un jugador perico. El árbitro pita y Gameiro levanta los brazos con los puños cerrados, celebrando el posible penalti. Lo vio claro. Sin embargo, De Burgos Bengoetxea había señalado fuera de juego. Nadie del lado valencianista daba crédito: un fuera de juego interpretable a criterio del árbitro. La línea es muy fina. Y es que el delantero francés ni tiene intención de intervenir en la jugada, ni hace ademán de ello y además, según ha podido saber SUPER, ni siquiera sabía dónde estaba el balón en ese momento: el rechace sale rápido y coge al '9' desubicado tras realizar un desmarque al primer palo. El árbitro debió pitar penalti.

Onda Cero Valencia explicaba, tras consultar fuentes oficiales, por qué no se señaló el penalti sobre Wass y el argumento viene a ser el siguiente. El VAR tiró la línea que demostraba la posición de fuera de Gameiro, interpretando que influía en la jugada con lo que se anula el penalti a Wass. La imagen de la línea no se hace pública porque no contradice lo pitado en campo. Eso significa que el VAR no rearbitra fueras de juego, a no ser que la jugada pueda terminar en gol. Si se marca un gol en fuera de juego el VAR anula el gol, y si previamente a un penalti hay un fuera de juego, el VAR actúa y sí señala el fuera de juego porque el penalti es una jugada de gol. Donde está el error, en resumidas cuentas, es a la hora de dilucidar si Kevin Gameiro estaba en posición de fuera de juego cuando Parejo remata a gol, porque Diego López detuvo el balón y en el rechace se comete el penalti sobre Wass, que queda previamente invalidado por el agarrón de un rival.

Marcelino se quejó de la aplicación que hacen los árbitros del VAR tras el partido que el Valencia CF disputó en Mestalla ante el Espanyol y que terminó con empate a cero. El asturiano lamentó que el VAR señalara fuera de juego que invalidaba un penalti cometido sobre Wass: «No he visto la jugada, que yo sepa los fueras de juego no los revisa el VAR. Si hay penalti o no... No lo he visto pero si no hay fuera de juego no tengo ninguna explicación. Empezó muy bien pero esta semana ves cosas que te extrañan».