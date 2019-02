Aficionados del Celtic incendian la terraza de un pub y se enfrentan a la policía

Miles de aficionados del Celtic de Glasgow se han desplazado con motivo del partido de la Europa League ante el Valencia CF, principalmente con destino València capital y Benidorm. La inmensa mayoría de ellos pacíficos y joviales, pero siempre hay excepciones. Algunos de ellos ya se hicieron sentir en la madrugada de este miércoles en la ciudad de la costa alicantina, donde según publicaron diferentes medios escoceses y algunas cuentas en las redes sociales provocaron incidentes y enfrentamientos con la policía a lo largo de las últimas 24 horas.



Los más graves ocurrían en efecto en Benidorm, donde algunos de estos hinchas más radicales o bajo los efectos de los litros de cerveza provocaron un incendio en la terraza de un pub frecuentado por aficionados del Glasgow Rangers, su rival en la ciudad escocesa. Debido a este suceso no hubo que lamentar heridos de consideración, pero incluso los locales vecinos del Golden Last Rangers Bar lamentaban y condenaban a través de las redes la actitud de estos fanáticos.





Police went nuts for nothing at st Patrick's, smashing people with batons wtf!! Old man got the shit kicked out him ?? @CelticFC @CelticFCSLO @chris_sutton73 @CelticFCTravel @CelticFCTickets @CelticTV pic.twitter.com/4TyTPlSeAy