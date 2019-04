"Aconsejo tener sexo antes de los partidos"

El tenista italiano Fabio Fognini, reciente campeón en Montecarlo, se dio de baja este miércoles en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, tras alegar una lesión en la zona inguinal que arrastraba del torneo monegasco.

Fognini, duodécimo del ránking mundial, debía debutar este miércoles ante el valenciano Nicola Khun, que solventó su estreno en el torneo ante el argentino Federico Delbonis este martes con 7-6, 4-6 y 6-2. Sin embargo, el español Roberto Carballés fue repescado de la fase previa y se medirá este miércoles a Kuhn.

La baja del italiano deja sin posibilidad de revancha a Rafael Nadal, que cayó ante Fognini en las semifinales de Montecarlo y podría haberse cruzado con él de nuevo, esta vez en la final de Barcelona.

Precisamente esta semana Fognini realizó una simpática entrevista al programa italiano de televisión 'Le Iene' ("Las hienas"), en la que, entre otros secretos, recomendó "tener sexo antes de los partidos".

Fogna confesó que tiene sexo "12 o 15 veces por semana" con Flavia, "7 u 8 cuando estoy en un torneo", e incluso antes de un partido. "Lo aconsejo", dijo entre risas el campeón de Montecarlo.

En Montecarlo no pudo irle mejor. No solo derrotó a Nadal, once veces campeón en el principiado, en semifinales, sino que el balear admitió que realizó uno de sus peores partidos en tierra batida de los últimos catorce años.