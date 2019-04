Es tarde para todo menos para salvarse

El Levante UD ya ha metido la pata pero todavía está a tiempo de no hacerlo hasta el fondo y pasar así página de una temporada aciaga en la que por presupuesto y proyección el objetivo iba más allá de terminar con el agua al cuello. Para salvarse le quedan cinco jornadas, pero para todo lo demás está fuera de plazo. Es tarde para cambiar a Paco López. Tampoco es la solución hacerlo por Tevenet. Sin potestad real para decidir sobre lo anterior, con la dirección deportiva se ha pasado el arroz. Y no, no son horas de ponerse dignos con Jason. A estas alturas lo único que queda es que cuando los jugadores no puedan, que sea la grada quien tire de ellos. No hay venda que tape la realidad de que al equipo cada vez le cuesta más. De valiente a temerario por obra y gracia de los resultados, este es momento tanto de recordar que SuperLópez acertó con su apuesta por los jugones y el 3-5-2 como de reconocer la evidencia de que lleva meses sin dar con la tecla. Sin embargo, con todo lo que ha pasado, lo suyo es confiar, arroparlo y animarle a que, sin miedo, toque lo que considere oportuno. Que llegue hasta el final con sus ideas, vale, pero que haga algo con tal de que conservar su filosofía no equivalga a continuar jugando a la ruleta rusa todas las jornadas. Cada vez quedan menos tiros para que salga la bala.



Fatídica noche en descenso

Para hablar de Tito y Helguera y de la tensión de vivir con el cuchillo entre los dientes sin que Quico tome cartas en el asunto ya habrá tiempo porque este tampoco es el momento. El drama de que planificación y gestión no hayan ido de la mano, pase lo que pase, ha conducido al desastre. El equipo lleva menos puntos de los que merece, cierto, pero la inercia ha sido menguante y ojalá la caída libre se pare tras esta fatídica noche en el descenso.



El orgullo, para otras cosas

Tito quería a Roncaglia pero, como en verano por Maksimovic, Paco apretó para fichar a Vezo, cuya cesión puede acabar siendo providencial. Un jugador del Valencia CF que, igual que le pidió Quico a Jason en Mestalla, tiene claro que su escudo hasta junio es el del Levante. Aunque el tiempo le ha dado la razón, el míster hizo mal convocándolo para no jugar, pero ahora ha descodificado bien la situación. El error, si lo fue, estuvo en ponerle en bandeja una renovación que iba a rechazar. No es traición, sólo malas formas. El orgullo, para la permanencia.