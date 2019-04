Los increíbles elogios de Nadal a Ferrer

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado tras ganar a David Ferrer (6-3 y 6-3) en la tercera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-67º Trofeo Conde de Godó que Ferrer "merecía más" títulos y prestigio en su carrera, y es que en el año de su retirada cree que Ferrer se va como el tenista "más regular" por detrás del 'Big 4' que integran Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray y él mismo.

"Como compañero suyo me sabe mal, porque por insistencia, juego y calidad humana merecía más de lo que ha conseguido. Se queda con lo más importante, con saber que ha sido quizá después de los cuatro el más regular", manifestó Nadal en rueda de prensa.

Nadal cree que, aunque Ferrer diga que le he ayudado a mejorar en su juego, el de Xàbia ha tenido "una mala época" en la que vivir tenísticamente hablando. "Ferrer porque ha sido muy regular, con un nivel muy alto, y se ha encontrado con cuatro jugadores o tres que casi nunca han fallado con él, y eso es muy complicado", lamentó.

"Me sabe mal porque tiene mucho y ha conseguido mucho, pero por alguna casualidad hay otros jugadores que creo que han sido menos regulares, que han tenido un nivel constante inferior, y han conseguido ganar alguna cosa que David no", argumentó en este sentido. Ferrer ha conseguido 27 títulos ATP y 3 Copas Davis.

Precisamente, la Davis de 2009 en Barcelona es el mejor recuerdo que guarda con Ferrer. "Me quedaría quizá como momento más emocionante juntos con la final de Davis de Sevilla, creo que fue en 2011. También tengo un gran recuerdo de la final de Barcelona de 2009, que perdía 2 sets a 0 de manera abultada, se fue al vestuario, recuerdo compartir aquel momento complicado con él, y sacó el partido adelante de la manera que lo hizo", recordó.

"Además de ser un buen compañero, en competiciones de equipos era un seguro de vida, sabías que no te iba a fallar. Porque fallar no es perder, es no ser capaz de dar tu máximo, y sabías que David no te iba a fallar y significaba mucho para el resto del equipo", argumentó en este sentido el de Manacor sobre 'Ferru'.

Como glosa, aseguró que David ha sido un rival "de máxima exigencia" para él. "El cara a cara es favorable a mí pero ha habido partidos muy complicados. Contra David o dabas una nota muy alta de juego o no ibas a ganar. En eso discrepo con él, creo que sí que ha vivido una mala época", reiteró en este sentido.

Y en el Godó han vivido una "bonita historia conjunta", pese a ganarle las cuatro finales a las que llegó Ferrer. "Hemos jugado cuatro finales, ha estado peleando siempre por este torneo, que ha declarado que es especial para él y para mí también. Que su último momento en este torneo hay sido contra mí, para mí ha sido un honor despedirle y también un momento triste", reconoció.

"Es emocionante, se va un compañero con quien hemos compartido prácticamente nuestra carrera juntos, y a parte de que hemos podido disfrutar como rivales partidos muy importantes, también hemos compartido momentos de alegrías en Davis o Juegos Olímpicos", comentó Nadal.

"Se va alguien que ha sido parte de mi vida tenística, un momento triste y emocionante, pero solo se le puede reconocer todo lo que ha hecho para el tenis, se merece el reconocimiento del deporte español y del tenis a nivel mundial", concluyó.