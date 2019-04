"La afición nos tiene que ayudar"

La temporada ha llegado a su tramo definitivo, algo de lo que son perfectamente conscientes en el vestuario del Valencia CF. Es lo que se deduce de las palabras de su entrenador, Marcelino García Toral. "Ahora todo son finales, la primera e inmediata contra el Eibar", indica el entrenador, que está convencido de que su equipo "no va a acusar el cansancio mental". Las rotaciones controladas seguirán hasta final de temporada, empezando por este domingo ante el Eibar de Joan Jordan. "Me parece un buen futbolista", dice del mediocentro de los eibarreses.

A continuación la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF antes del trascendental choque de este domingo con la SD Eibar:

Míster, el Valencia CF necesita ganar los cuatro partidos que quedan en la Liga para ir a la Champions. Ya no hay más.

"Sí, tenemos que ganar; mañana el primero, jugamos en casa y a afición va a estar con nosotros, seguro. Nos tiene que ayudar en este tramo decisivo de la temporada en el que todo son finales, la primera mañana. Intentaremos hacer un buen juego, el máximo esfuerzo y la intención están asegurados, pedimos apoyo a la grada. Ganar, momentáneamente, nos colocaría cuartos"



¿Qué opina de los cambios en el modelo de la Supercopa de España?

"La lógica dice que si empiezas una temporada con unas normas hasta el final de la misma se deben mantener. La Federación tiene potestad de decidir, pero la norma al inicio es que va a jugarse entre el ganador de Liga y el de Copa, y si coinciden, el finalista de Copa. Si esto se decide modificar, lo lógico es que fuese para la siguiente competición. Unas normas que hasta final de la misma deben cumplirse, es como si ahora bajan cuatro y no tres...no sería lógico, yo lo entiendo así"

¿Cómo está Guedes después de las molestias y el cambio contra el Atlético de Madrid?

"A día de hoy, bien, apto. Tuvo molestias en el sóleo y con el ánimo de prevenir una lesión hicomos el cambio, para poder contar con él en el próximo partido y evitar una lesión que le impida jugar en el resto de temporada. Vamos a ser muy preventivos, lo hicimos con Rodrigo, con Carlos Soler, con Gonçalo... con todos los que creemos que unas molestias pueden derivar en una lesion que les aparte de la temporada"

¿Hay dos rivales por la cuarta plaza, cuál ve más fuerte?

"Podemos hacer muchas conjeturas, pero están por delante de nosotros; el calendario beneficia a unos más que a otros, nosotros tenemos que ganar los cuatro. Un club de ellos tiene la obligación de entrar en Champions, el Sevilla, el otro está ahí fruto de una gran temporada, pero no tiene obligación de entrar, el Getafe. Tenemos que ganar y no estar atentos a lo que hagan, nos colocaríamos cuartos de modo provisional"

La preparación física y las rotaciones son clave en el éxito de estar vivo en tres competiciones. ¿Va a continuar por ese camino? ¿El once será muy similar al del Wanda o necesita hacer algunos cambios?

"No es lo mismo jugar cada tres días que cada cuatro como nos va a suceder ahora, pero venimos de jugar tres en menos de una semana. Tenemos que hacer cambios y algunos haremos pensando en el partido contra el Eibar, el inmediato. Es algo beneficioso para el estado físico y mental de los futbolistas. Además, es lo mejor, si de verdad creemos que tenemos una plantilla competitiva el entrenador debe demostrarlo dando minutos a todos. En esa dinámica seguiremos y ojalá que no tengamos más lesiones extrañas como las de Kondogbia, Cheryshev o Piccini, que fue por un golpe.

¿Ve mentalmente fuerte al equipo para alcanzar los objetivos después de tantos partidos durante la temporada?

"La respuesta la dirá el desarrollo de los partidos. Nos cuesta iniciar, pero reaccionamos y el equipo se rehace, muestra argumentos para sacar resultados positivos. Hemos intentado mantener el buen estado físico y mental del grupo, a lo que ayuda, sobre todo, el buen hacer y la actitud de los jugadores. Ahora estamos muy cerca de todo, de lograr buenos objetivos, vale la pena ese sobreesfuerzo final para identificarnos al máximo en cada competición. Estoy convencido de que no vamos a acusar el cansancio mental, lo que hay en juego es un bonito premio, debe desgastar menos que pelear por situaciones como el descenso"

Análisis del Eibar

"El Eibar exige al máximo, constantemente y en todas las fases del juego. Con una presión alta tras perdida... juega con espacios a la espalda de la defensa, no deja un respiro, y cuando tiene balón es un buen equipo, dominan muy bien la segunda acción, muchos centros y mucha verticalidad. A mí, es un equipo que me gusta mucho"

¿Será más cómodo jugar con un Eibar que no se juega nada?

"Parecía que no se jugaba nada, pero se da la circunstancia de que sí deba sumar algún que otro punto, ya que los de atrás han sumado. Seguro que no va a desechar la opción de sumar aquí. La prueba es que sus jugadores renqueantes van a venir a Mestalla a jugar. Puede que el Huesca la próxima semana agote también sus opciones, habrá que afrontarlo así, con concentración y máximo respeto. Igual el Valladolid. Nosotros también nos jugamos muchísimo"

Situación de Kang In

"Todo sigue igual. El Valencia CF hizo los trámites debidos, y si considera que lo vamos a necesitar tomaremos la decisión vendrá y se incorporará con nosotros"

¿Va a condicionarle en el once la ida de semifinales con el Arsenal del jueves?

"No. Me van a pesar más las decisiones en base a la recuperación de los jugadores y la carga de minutos en los partidos anteriores. Luego tendremos cuatro días para recuperar a los jugadores para que estén perfectos para el jueves. Desde enero hemos competido todas las semanas, se convierte en un hábito, cuerpo y menten se acostumbran a ello.

El Valencia le ha echado el ojo a un jugador del Eibar, Jordan. ¿A usted le gusta, le parece interesante?

"Me parece un buen futbolista, el Valencia CF supongo que habrá echado el ojo a muchos, pero no me consta que este futbolista sea una opción para venir aquí...Ni este ni otro, con el entrenador no se ha hablado aún de estas situaciones, Pablo (Longoria) y su grupo trabajan como lo hacen otros clubes, para suplantar los cambios que se den la próxima temporada"